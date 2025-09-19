Zelenszkij bejelentette: Ukrajna ellentámadást indított, máris száz orosz katonát ejtettek foglyul – "Szép volt, fiúk!"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint "ezekben a hetekben” Ukrajna hadserege sikeres ellentámadást hajt végre Donyeckben — közölte az Ukrajinszkaja Pravda.

Zelenszkij ellentámadást indított az orosz offenzívákra, miközben Putyin százezreket irányít Ukrajna területén / Fotó: Le Pointe

Zelenszkij videóban jelentette be:

Ezekben a hetekben jelenleg egyik ellentámadásunkat hajtjuk végre. A fiúk remekül teljesítenek. A donyecki irányban, Pokrovszk és Dobropillja környékén. Kemény harcok folynak, de sikerült jelentős veszteségeket okozni az oroszoknak. Szép volt fiúk!

— mondta az ukrán elnök.

Hozzátette azt is, hogy szerinte a védelmi erők sikeresen megakadályozzák, hogy a megszállók a donyecki vonalon végrehajtsák az általuk régóta áhított és alaposan eltervezett teljes körű támadó műveletet.

Ukrajna már többször is visszavágott

Volodimir Zelenszkij kiemelte azt is, hogy a válaszcsapások kezdete óta az ukrán csapatok már 160 négyzetkilométernyi ukrán területet, hét települést, további 170 négyzetkilométert és kilenc települést

tisztítottak meg a megszállóktól.

Emellett, szerinte, Ukrajna jelentősen feltöltötte cserealapját – már közel száz orosz fogoly van, és „még több is lesz”.

Az államfő hozzátette, hogy csak Pokrovszk környékén az oroszok veszteségei az elmúlt hetekben meghaladták a 2500 főt, közülük több mint 1300-at megöltek.

Többszörös túlerővel küzdenek

Vlagyimir Putyin az orosz Állami Duma előtt mondta ki, hogy az orosz hadsereg az ukrán háborús övezetben több, mint 700 ezer orosz katona teljesít szolgálatot, legyen az tiszt vagy akár alacsonyabb állománykategóriájú katona. Egészen pontosan azt mondta, hogy több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében.

Az ukrán védelmi tárca korábban a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a hadsereget ellátó objektumát, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 106 repülőgép típusú drónt.