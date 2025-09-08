Zelenszkij győzelmi tervet hirdetett: pontosan megmondta, mikor bukik el Oroszország Ukrajna ellen – Putyin megkapta Trumptól, amit akart

Ukrajna nem áll rosszul a háborúban, ugyanis Putyin célja a teljes ország megszállása – hangsúlyozta Zelenszkij az ABC-newsnak. Önmagban tehát Ukrajna fennmaradása is sikert jelent – hangsúlyozta.

Zelenszkij: önmagában Ukrajna fennmaradása is siker / Fotó: AFP

A Trump-Putyin találkozóról azt mondta, kár, hogy Ukrajna nem volt ott, így Putyin megkapta, amit akart. Miközben az ukrajnai háború elhúzódik, és Putyin példátlan erejű támadást mért Kijevre, Trump továbbra is – eddig sikertelenül – szorgalmazza Putyin és Zelenszkij találkozóját, ugyanakkor ezen a héten lejár a Trump által előírt kéthetes határidő Putyin és Zelenszkij közötti béketárgyalásokra.

További nyomásra van szükség az Egyesült Államok részéről. És azt mondtam, hogy szerintem Trump elnöknek igaza van az európaiakkal kapcsolatban – nagyon hálás vagyok minden partnernek. De még sokan közülük továbbra is vásárolnak olajat és orosz gázt, ami nem igazságos – mondta.

A gyilkos fegyvere az energia

– tette hozzá Zelenszkij.

A Putyinnal való esetleges találkozóról Zelenszkij azt mondta, hogy

az orosz elnök olyan feltételeket javasolt a találkozóra, amelyeket nem tud elfogadni, és hogy Putyin "játszik az Egyesült Államokkal".

Én nem mehetek Moszkvába, miközben az országomat rakéták és nap mint nap támadások érik” – mondta Zelenszkij. „Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába, így neki kell Kijevbe jönni. Létrejöhet tehát a találkozó, csak nem orosz területen. „Bármilyen találkozóra készen állok, csak nem orosz területen. Örömmel vennénk, h eljönne Putyn Kijevbe – hangsúlyozta. Ami a régóta áhított biztonsági garanciákat illeti, amelyeket Ukrajna az amerikai és európai szövetségeseitől kért a háború vége esetén, Zelenszkij azt mondta, hogy „Ukrajnában bármilyen biztonsági garancia csak a hadseregünkön alapulhat”.

Soha nem látott dróntámadás érte Kijevet: lángokban áll az ukrán kormány épülete

Először fordult elő, hogy a kormány székhelyének teteje és felső emeletei támadás következtében megrongálódtak –jelentette ki Julia Szvidirenko miniszterelnök, miután Oroszország éjszaka 805 drónnal és 13 rakétával vette célba Ukrajnát, az ukrán védelmi egységek 751 drónt és négy rakétát lőttek le. Ez volt a háború fennállása óta a legnagyobb orosz dróntámadás és az első eset, hogy megrongálódott az ukrán kormány épülete. Először fordult elő, hogy a kormány székhelyének teteje és felső emeletei ellenséges támadás következtében megrongálódtak – jelentette ki Julia Szvidirenko miniszterelnök a Telegramon, ahol képeket tett közzé a lángokról, amelyek az elnöki palota és a parlament közelében álló impozáns épület homlokzatából törtek elő. Az ukrán légierő a Telegramon közölte, hogy Oroszország éjszaka 805 drónnal és 13 rakétával vette célba Ukrajnát, az ukrán védelmi egységek 751 drónt és négy rakétát lőttek le. Ez volt a legnagyobb számú dróntámadás, amelyet Oroszország Ukrajna ellen indított.