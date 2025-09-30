Rájött az EU, hogyan veheti semmibe Orbán Viktor vétóját: így jut el mégis Ukrajna az EU-csatlakozásig – csakhogy Magyarország nevethet a végén

Ukrajna uniós csatlakozása nem igazán képes előre lépni, miután Orbán Viktor miniszterelnök kitart a magyar álláspont mellett és a csatlakozási tárgyalásokról szóló úgynevezett fejezetek megnyitását sem támogatja. Brüsszelben több megoldáson is gondolkoznak a helyzet kezelése érdekében, vagyis Magyarország megkerülésére.

Ukrajna uniós csatlakozását csak Magyarország ellenzi/Fotó: Northfoto

Ezek közül a legújabb az a javaslat az Európai Bizottságtól, amely úgy végezné el a technikai feladatokat, hogy közben nem kezdi meg a formális tárgyalásokat. Hogy ez mennyire jogszerű, az más kérdés.

Ukrajna dolgozhat az uniós szabályok átvételén, de elismerésre nem számíthat

Ennek során lehetőség nyílik az ukrán jog harmonizációjára az uniós joggal, ám a fejezetek formális megnyitása nélkül nincs mód a haladás elismerésére. Kijev azonban így mégis képes lehet a szükséges reformok életbe léptetésére, így

a magyar vétó esetleges feloldásakor akár a csatlakozási fejezetek megnyitása és lezárása is lehetséges akár ugyanazon a napon is.

Ukrajna még 2022-ben, nem sokkal az orosz invázió után jelentkezett az Európai Unióba, míg a formális csatlakozási tárgyalások tavaly kezdődtek el. Azonban minden egyes fejezet megnyitása és lezárása egyhangú döntést igényel és Orbán Viktor mindeddig megtagadta a hozzájárulást a fejezetek megnyitásához – írja a Financial Times.

Azonban a csatlakozáshoz szükséges reformokat Kijev végrehajthatja a fejezetek megnyitása nélkül is, és később azokat akár gyorsan el is lehet ismerni. A technikai munka megkezdése így a jogszabályok terén akkor is közelebb hozhatja Ukrajna uniós csatlakozását, ha formálisan egyik fejezet sem nyílt meg.

A magyar vétó megkerülésére más javaslat is van

A helyzetet bonyolítja, hogy az Európai Tanács elnöke, António Costa egy másik megoldást szeretne tető alá hozni a magyar vétó megkerülésére, melynek során az egyes fejezetek megnyitásához minősített többség is elegendő lenne az egyhangúság helyett. Az elképzeléssel azonban két probléma is van: egyrészt az, hogy

a szabályok módosításához továbbra is egyhangúságra van szükség, másrészt az, hogy a fejezetek lezárása továbbra is egyhangúságot igényelne.

Tehát Magyarországot a legvégén már nem lehet megkerülni.