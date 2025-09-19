Deviza
EUR/HUF390.32 +0.27% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF417.89 +0.29% PLN/HUF91.55 +0.2% RON/HUF76.94 +0.19% CZK/HUF16.07 +0.35% EUR/HUF390.32 +0.27% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF417.89 +0.29% PLN/HUF91.55 +0.2% RON/HUF76.94 +0.19% CZK/HUF16.07 +0.35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverkereskedelem
Volodimir Zelenszkij
feketepiac
Ukrajna
Oroszország

Ilyen nincs, Zelenszkij bejelentette: már annyi fegyvere van Ukrajnának, hogy elkezdi árulni a világpiacon – csak attól félnek, hogy az oroszok veszik meg

A bevételt drónok gyártására és a frontvonal ellátásának erősítésére fordítanák, miközben garanciát ígérnek arra, hogy az eszközök ne kerüljenek Oroszország kezébe. Volodimir Zelenszkij szerint Kijev készen áll arra, hogy hivatalosan is megkezdje az ukrán fegyverexportot a Nyugattól kapott fölös készletekből.
Nemes Tamás
2025.09.19., 20:05

Kijev új gazdasági és katonai stratégiát készít elő: hivatalossá teszik az eddig a feketepiacon folyó ukrán fegyverexportot, és elkezdik értékesíteni azokat a készleteket, amelyekből a védelemhez szükséges mennyiségen felül is rendelkezésre áll.

védelmi ipar finanszírozás ukrán fegyverexport
Volodimir Zelenszkij szerint Kijev készen áll arra, hogy hivatalosan is megkezdje az ukrán fegyverexportot a Nyugattól kapott fölös készletekből / Fotó: Only_NewPhoto

Volodimir Zelenszkij elnök esti beszédében hangsúlyozta, hogy első a front ellátása, második az ukrán raktárkészletek biztosítása, és csak harmadik lépcsőben jön szóba az export.

Hivatalosan is elindul az ukrán fegyverexport

A koncepció lényege, hogy a fölösleges fegyverek – például tengeri drónok vagy páncéltörő eszközök – értékesítéséből származó bevételt új dróngyártási kapacitások kiépítésére fordítanák. A fronton ugyanis hatalmas igény van a pilóta nélküli eszközökre, amelyek kulcsszerepet játszanak a harcokban.

Az ukrán vezetés két héten belül mutatja be a részleteket, amelyek szerint három új exportplatformot hoznának létre az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval és más szövetséges partnerekkel közösen. Zelenszkij jelezte: 

Szigorú biztosítékokat építenek be a rendszerbe annak érdekében, hogy az értékesített fegyverek ne jussanak Oroszország vagy szövetségesei kezére.

A lépés egyszerre szól a hadigazdaság erősítéséről és az ukrán hadiipar önállósodásáról. Bár a fegyverexport háborús helyzetben érzékeny kérdés, Kijev szerint a kontrollált értékesítés nem gyengíti a védelmet, hanem új erőforrásokat teremt a háború folytatásához. A következő hetekben kiderül, mennyire tudják ezt a tervet elfogadtatni a nyugati partnerekkel, akik eddig főként szállítóként, nem pedig vevőként jelentek meg Ukrajna mellett.

Orosz–ukrán háború: mi lesz az ukrán fegyverekkel békeidőben?

A nyugati fegyverek a legnagyobb európai hadsereggé tették az ukránt, talán a török veszi fel vele a versenyt. Az orosz–ukrán háború esetleges befejeződése után az ukrán fegyverek egy része a másodpiacokon köthet ki.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12015 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
drón

Katonai drón repült át Magyarország második legnagyobb városa fölött: azonnal nyilatkozatot adott ki a Honvédelmi Minisztérium

Szeptember 18-án többen is felfigyeltek egy katonai drónra Debrecen felett, amely sokakat meglepett a városban.
2 perc
IPO

Váratlan döntés: kivonul Magyarországról a világ második legnagyobb áramszolgáltatója – kilóra megvette egy román-magyar páros

Az ügylet értéke 128 millió euró, és a magyar szélerőmű-kapacitás felét jelenti.
2 perc
közös agrárpolitika (KAP)

Kitört a botrány Fico kormánya és Brüsszel között: elzárják a pénzcsapokat, Szlovákiában megszűnhet a mezőgazdaság

Pozsony szerint az ország teljes mezőgazdasága a szakadék szélére lett taszítva.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu