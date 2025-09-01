Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
késleltetett adatok
Új fejezet a háborúban: Brüsszel garantálná Ukrajna légi biztonságát – ezt Moszkva agressziónak tekintheti

A Nyugat által tervezett rendszer vadászgépekkel és légvédelmi eszközökkel teremthet biztonságot, amely később Kijevig is kiterjedhet. Az európai országok közös tervet dolgoznak ki az ukrán légtér biztosítására.
VG
2025.09.01., 18:30

Az ukrajnai háború negyedik évében újabb fordulat körvonalazódik: európai országok közösen vennék kezükbe az ukrán légtér biztosítását. A terv első lépésként Nyugat-Ukrajnára koncentrálna, ahol vadászgépek és földi légvédelmi rendszerek garantálnák a repülésbiztonságot. Ez tenné lehetővé, hogy a lvivi repülőtér és más nyugati légikikötők újraindítsák a polgári forgalmat – írta a Magyar Nemzet.

Odessa,,Ukraine,-,Apr,05,,2019:,Tests,Of,The,Newest ukrán légtér
Az európai országok közös tervet dolgoznak ki az ukrán légtér biztosítására / Fotó: Drop of Light

A The Telegraph értesülései szerint a kezdeményezés célja nem csupán katonai: a polgári légi járatok visszatérése fontos feltétele lenne a menekültek hazatérésének és a külföldi befektetők megnyugtatásának is. A terv szerint a védőzóna fokozatosan kelet felé terjeszkedne, ha a felek betartják a tűzszüneti megállapodásokat, s akár Kijevig is elérhetne.

Brüsszel az ukrán légtér védelmét is az adófizetők nyakába akasztaná

Európa ezzel lényegében egy „légvédelmi ernyőt” vonna Ukrajna fölé, ami politikai és gazdasági üzenet is: a háború közepette sem engedik, hogy az ország végleg elszigetelődjön. A javaslat ugyanakkor újabb vitákat nyithat meg a NATO és Oroszország közötti feszültség kezeléséről, hiszen az orosz vezetés minden eddigi külföldi katonai szerepvállalásra élesen reagált.

Ha a terv megvalósul, Ukrajna légi közlekedése évek óta először indulhatna újra, ami a gazdasági újjáépítés egyik legfontosabb feltétele lehet.

Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán pilóta - lezuhant a MiG–29-es vadászgép

Újabb ukrán MiG–29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az orosz–ukrán háborúban sorra semmisülnek meg az ukrán légierő gépei.

 

