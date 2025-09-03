Deviza
Rémisztő jóslat Magyarországról: a benzin 1026, a gázolaj 1051 forintba fog kerülni literenként – csak egyetlen döntésen múlik, hogy bekövetkezzen

Magyarország olajimportja a Barátság és az Adria-kőolajvezetékre épül. A Századvég friss elemzése szerint az orosz olajról való leválás ezerforintos üzemanyagárakat hozhat.
VG
2025.09.03, 06:50
Frissítve: 2025.09.03, 08:09

Földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit két fő útvonalon képes fedezni: az Ukrajna irányából érkező Barátság kőolajvezetéken és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken. Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja. Ha ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének – emelte ki keddi közleményében a Századvég.

Benzinkút 2 üzemanyag
A Századvég ijesztő jóslásokba bocsátkozott az üzemanyagárak kapcsán / Fotó: Takács József

Az elemzés szerint az első problémát a szükséges mennyiség biztosítása jelentené. Magyarország és Szlovákia összesen 12,45 millió tonna olajat importált 2024-ben, az Adria-vezeték maximális kapacitása azonban csak 11,8 millió tonna. A Barátság kiesése tehát kemény korlátot jelentene a regionális üzemanyag-kínálatban.

A kihívás második szintjét a finomítók bekeverési arányának sérülése jelentené. A pozsonyi és százhalombattai létesítmények rögzített összetételű orosz és nyugati típusú olaj feldolgozása esetén működtethetők optimálisan. Az orosz olaj tiltásával a jelenlegi arányok tarthatatlanná válnának, ami visszavetné a finomítók hatékonyságát, és tovább szűkítené a két országban maximálisan előállítható üzemanyag mennyiségét.

A Századvég szerint ezért lenne veszélyes, ha Tisza párt átemelné programjába az Európai Unió orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. Az intézkedés súlyos következményekkel járna: Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné a Századvég becslése szerint.

Üzemanyag: kihirdették az első őszi drágulást, már keddtől életbe lép – de ez semmi ahhoz képest, amiről Hernádi Zsolt beszélt

Elkezdődött a szeptember, és már érkezik is az ősz első üzemanyagár-változása. A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

A Holtankoljak árfigyelő portál összesítése szerint szeptember elsején, hétfőn az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 592 forint/liter
  • Gázolaj: 595 forint/liter

 

