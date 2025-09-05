Nem ijedtek meg az amerikai hadihajótól: vadászgépeket küldtek rá, a Pentagon kiborult – „Ne próbálkozzanak”

Két venezuelai vadászgép szállt el egy amerikai haditengerészeti romboló közelében nemzetközi vizeken csütörtökön – közölte pénteken az amerikai védelmi minisztérium, amely a lépést kísérletnek minősítette a kábítószer-ellenes műveletek akadályozására.

Vadászgépeket küldtek egy amerikai hadihajóra, a Pentagon kiborult / Fotó: Hans Lucas via AFP (képünk illusztráció)

A Pentagon „rendkívül provokatív lépésnek” nevezte az esetet. Egyben figyelmeztette Venezuelát, hogy ne próbálkozzon az amerikai hadsereg kábítószer- és terrorellenes műveleteinek akadályozásával, illetve megzavarásával.

Az incidens két nappal azután történt, hogy az amerikai erők lecsaptak egy Venezuelából indult „droghajóra”a dél-karibi térségben, aminek során 11 ember meghalt. Amerikai állítás szerint a hajó egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott és kábítószereket szállított a Tren de Aragua kartell számára, amelyet Washington „narkoterrorista szervezetnek” nyilvánított.

Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön közben bejelentette, hogy

Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószertranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik.

Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további 8 százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és mindössze alig 5 százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek 70 százalékát lefoglalják. Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402, kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet „semlegesítettek”, és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószer-tranzitot a területén keresztül.

Kedden Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy az amerikai fegyveres erők egy nemzetközi vizeken végrehajtott művelet során megölték egy venezuelai drogkartell 11 tagját. Donald Trump szerint Venezuela nem tesz elegendő intézkedést a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.