Kiadták a riasztást Magyarországon: jön a vihar, itt csap le

Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. hétfő reggel.
Az érintett járásokban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.
Enyhülhet az aszály. Az előrejelzés szerint hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék, lokálisan felhőszakadás, viharos széllökés és apró szemű jég kíséretében.
A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül.
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyékben felhőszakadásra lehet számítani.
