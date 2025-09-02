Vlagyimir Putyin megszólalt Európa megtámadásáról – ezt üzente a NATO-nak

Pekingbe látogatott kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Kreml első emberének legfontosabb programja egyértelműen a Hszi Csin-ping kínai államfővel való találkozó volt, ahol a két nagyhatalom igazi meglepetéscunamit jelentett be. Az orosz elnöknek azonban más elfoglaltságai is akadtak arrafelé.

Robert Fico szlovák miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) Pekingben / Fotó: Maxim Shemetov / AFP

Putyin négyszemközt tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is. Az orosz elnök a megbeszélésen az európai vezetők azon állításait, miszerint Oroszország előbb-utóbb mélyebben behatolna Európába, hisztériának és horrortörténeteknek nevezte – írta meg a Magyar Nemzet.

Az orosz elnök szerint 2022-ben Oroszország kénytelen volt reagálni arra, amit ő a Nyugat kísérletének nevezett. Úgy véli, hogy a nyugati hatalmak a NATO segítségével arra törekedtek, hogy a teljes posztszovjet térséget befolyásuk alá vonják, ami Moszkva számára súlyos biztonsági következményekkel járt volna. És ez vezetett az orosz–ukrán háború kitöréséhez.

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna az EU-ba mehetett volna, a NATO-ba soha

„Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást. A NATO azonban egészen más kérdés” – jelentette ki Putyin Robert Fico szlovák miniszterelnöknek.

Az orosz elnök beszámolt arról is, hogy augusztus 15-én, az alaszkai csúcstalálkozóján Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatta Ukrajna biztonságának ügyét. Putyin szerint léteznek lehetőségek arra, hogy a háború lezárulta után garantálni lehessen Ukrajna biztonságát. Úgy gondolja, hogy ezen a téren van esély konszenzusra.