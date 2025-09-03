Putyin váratlanul adott egy tanácsot Magyarországnak, mit csináljon a Barátság vezeték megtámadása miatt: ez Ukrajnának nagyon nem fog tetszeni – Oroszország mostantól megmozdul

Pekingbe látogatott kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Kreml első emberének legfontosabb programja egyértelműen a Hszi Csin-ping kínai államfővel való találkozó volt, ahol a két nagyhatalom igazi megállapodáscunamit jelentett be. Az orosz elnöknek azonban más elfoglaltságai is akadtak arrafelé.

Vlagyimir Putyin érdekes dolgokat mondott a Barátság kőolajvezetékről / Fotó: AFP

A Kreml első embere kedden négyszemközt tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is. Ez az egyeztetés amiatt érdekes, mert Fico a héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is személyesen találkozik majd, és tolmácsolni fogja az orosz elnök álláspontját az orosz–ukrán háború kapcsán.

Putyin és Fico találkozójának egyik fontos témája volt a Magyarország és Szlovákia olajellátásáért felelő Barátság kőolajvezeték helyzete is. Mint ismert, az ukránok az elmúlt időszakban többször is szándékosan támadták a szláv nyelveken csak Druzsba néven ismert olajvezetéket – írta meg a Szabad Európa orosz nyelvű változata, a Svoboda hírportál.

Vlagyimir Putyin fontos tanácsot adott a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Szlovák kollégájának Putyin bevallotta, hogy Oroszország egy ideig nem reagált elég határozottan Ukrajna energiaipari létesítmények elleni támadásaira, de az elmúlt időszakban megkezdte a komolyabb válaszlépéseket.

Az orosz elnök azt is tanácsolta az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, hogy szakítsák meg a gáz- és olajszállításaikat Ukrajnába, hogy ezzel elejét vegyék a további ukrán támadásoknak energetikai infrastruktúrájuk ellen.

Robert Fico korábban arról beszélt, hogy amikor találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor elmondja neki, hogy Pozsony számára elfogadhatatlanok a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.

Kijev támadásai mögött az állhat, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia számára szállítja az orosz olajat. Ennek a két országnak az álláspontja pedig eltér a legtöbb EU-tagállam álláspontjától. Pozsony és Budapest ellenzi Ukrajna katonai támogatását, és a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza.

Nagyon magas szintről kapott figyelmeztetést Ukrajna: „Ha Magyarország akarja, elég gyorsan ki tud cseszni vele”

Lázár János a közlekedésinfón újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: a kormány megfelelően reagált a kárpátaljai bombázásra, és készen áll arra, hogy szükség esetén embereket mentsen ki a térségből. Azt azonban leszögezte, hogy Magyarország Ukrajnának katasztrofális károkat tudna okozni azzal, ha elzárná az áram- és gázimportot. Ezt pedig eddig csak a békepárti elkötelezettség miatt nem tették meg.