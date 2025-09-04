Deviza

Kínából figyelmeztették Zelenszkijt Magyarország miatt: egyenesen megmondták, Ukrajna magának árt a Barátság-kőolajvezeték megtámadásával

A Magyarországgal kiéleződő vita és a nyugati támogatás gyengülése közben Oroszország váratlan diplomáciai előnyökhöz jutott, Kína pedig a támogatásáról biztosította az országokat. Volodimir Zelenszkij külpolitikai hibái miatt Kijev nemcsak Moszkvával, hanem egyes európai partnereivel is szembekerült.
VG
2025.09.04., 05:00

Az ukrán-magyar viszony évek óta feszült, ám a legutóbbi fejlemények a kínai Sohu hírportál szerint már Kijev európai uniós esélyeit is rombolják. A portál értékelése szerint Volodimir Zelenszkij hibás külpolitikai döntései miatt Ukrajna egyre inkább elszigetelődik, miközben Moszkva erősíti pozícióit a nemzetközi színtéren.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky Met With Canadian Prime Minister Mark Carney In Kyiv Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij külpolitikai hibái miatt Kijev nemcsak Moszkvával, hanem egyes európai partnereivel is szembekerült / Fotó: NurPhoto via AFP

A két ország közti feszültség gyökere többek között a kárpátaljai kisebbségi jogok körüli vita és Budapest energiaérdekei. A helyzet azonban drámaian eszkalálódott, amikor az ukrán hadsereg egy dróntámadás során kárt tett a Barátság-kőolajvezetékben. Magyarország válaszul jelezte: az ilyen akciók aláássák Kijev uniós csatlakozási esélyeit, hiszen az infrastruktúra rongálása az EU közvetlen érdekeit is sérti.

Fogynak Volodimir Zelenszkij szövetségesei

A Sohu szerint ez a lépés nemcsak egy potenciális szövetséges elvesztését jelentette, hanem újabb ellentéteket is szült az unió egyes tagállamaival. Mindez súlyosbítja Ukrajna helyzetét, hiszen az ország gazdasága már most is válságban van: a GDP harmadával zsugorodott, az államadósság fenntarthatatlan, a nyugati támogatás – különösen az Egyesült Államok részéről – csökken.

Zelenszkij népszerűsége is meredek zuhan, a korábbi nyolcvan százalék körüli támogatottság helyett a lakosság alig negyede áll mögötte.

Eközben Moszkva látszólag profitál a helyzetből. A Sohu szerint Vlagyimir Putyin diplomáciai nyugalmat sugároz, és a kompromisszum jeleit mutatva próbálja pozicionálni magát a tárgyalóasztalnál. A kínai sajtó ezzel szemben úgy látja, hogy 

miközben Kijev fenyegetésekkel próbálja erősíteni pozícióit, valójában elidegeníti legfontosabb partnereit, és ezzel akaratlanul is Putyin kezére játszik.

A következő hónapokban a kérdés az, hogy Ukrajna képes lesz-e visszaszerezni az uniós támogatást, vagy a kínai elemzők jóslata válik valóra, miszerint az ország fokozatosan magára marad a konfliktusban. A levegőben lóg, hogy a jelenlegi külpolitikai irányvonal Kijevet nem közelebb, hanem távolabb viszi a Nyugattól – miközben Oroszország minden eddiginél magabiztosabbnak tűnik.

Fico egyenesen Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Zelenszkijnek: pénteken személyesen adja át neki

A héten számos fontos politikus látogat Kínába. Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt is tárgyalt Pekingben. A szlovák kormányfő néhány nap múlva Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik majd.

 

2 perc
