Az ukrán-magyar viszony évek óta feszült, ám a legutóbbi fejlemények a kínai Sohu hírportál szerint már Kijev európai uniós esélyeit is rombolják. A portál értékelése szerint Volodimir Zelenszkij hibás külpolitikai döntései miatt Ukrajna egyre inkább elszigetelődik, miközben Moszkva erősíti pozícióit a nemzetközi színtéren.
A két ország közti feszültség gyökere többek között a kárpátaljai kisebbségi jogok körüli vita és Budapest energiaérdekei. A helyzet azonban drámaian eszkalálódott, amikor az ukrán hadsereg egy dróntámadás során kárt tett a Barátság-kőolajvezetékben. Magyarország válaszul jelezte: az ilyen akciók aláássák Kijev uniós csatlakozási esélyeit, hiszen az infrastruktúra rongálása az EU közvetlen érdekeit is sérti.
A Sohu szerint ez a lépés nemcsak egy potenciális szövetséges elvesztését jelentette, hanem újabb ellentéteket is szült az unió egyes tagállamaival. Mindez súlyosbítja Ukrajna helyzetét, hiszen az ország gazdasága már most is válságban van: a GDP harmadával zsugorodott, az államadósság fenntarthatatlan, a nyugati támogatás – különösen az Egyesült Államok részéről – csökken.
Zelenszkij népszerűsége is meredek zuhan, a korábbi nyolcvan százalék körüli támogatottság helyett a lakosság alig negyede áll mögötte.
Eközben Moszkva látszólag profitál a helyzetből. A Sohu szerint Vlagyimir Putyin diplomáciai nyugalmat sugároz, és a kompromisszum jeleit mutatva próbálja pozicionálni magát a tárgyalóasztalnál. A kínai sajtó ezzel szemben úgy látja, hogy
miközben Kijev fenyegetésekkel próbálja erősíteni pozícióit, valójában elidegeníti legfontosabb partnereit, és ezzel akaratlanul is Putyin kezére játszik.
A következő hónapokban a kérdés az, hogy Ukrajna képes lesz-e visszaszerezni az uniós támogatást, vagy a kínai elemzők jóslata válik valóra, miszerint az ország fokozatosan magára marad a konfliktusban. A levegőben lóg, hogy a jelenlegi külpolitikai irányvonal Kijevet nem közelebb, hanem távolabb viszi a Nyugattól – miközben Oroszország minden eddiginél magabiztosabbnak tűnik.
