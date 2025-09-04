Zelenszkij Párizsban: részletes biztonsági garanciákat kap Ukrajna – ha nem találkozik Putyinnal, ez semmit sem fog érni

Volodimir Zelenszkij szerint a Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel folytatott megbeszélése már a biztonsági garanciák részleteiről szólt, ám hozzátette: a végső áttöréshez elengedhetetlen lenne egy személyes találkozó Vlagyimir Putyinnal, amit Moszkva szerinte minden eszközzel próbál halogatni – írta a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij szerint hosszú és részletes egyeztetés zajlott Donald Trumppal és több európai vezetővel az ukrajnai biztonsági garanciákról / Fotó: AFP

A nyilatkozat Párizsban hangzott el, ahol Zelenszkij közös sajtótájékoztatót tartott Emmanuel Macron francia elnökkel. Az ukrán államfő külön hangsúlyozta: a harcokban bevetett fegyverek mintegy 60 százalékát már maga Ukrajna állítja elő, vagyis a háborús gazdaság működőképessége fennmaradt.

Brüsszel beállt Volodimir Zelenszkij mögé

Macron a találkozón közölte, hogy 26 ország vállalt kötelezettséget Ukrajna biztonsági garanciáinak támogatására, amennyiben tűzszünet jönne létre. A francia elnök szerint ezek a garanciák akár csapattelepítéseket is magukban foglalhatnak, a részleteken azonban még dolgozni kell.

Az Egyesült Államok ugyan részt vett a konzultációban, de Trump egyelőre nem tett egyértelmű vállalást az amerikai szerepvállalásról, csupán annyit jelzett: a Washington által nyújtandó támogatás pontos formáját a következő napokban határozzák meg.

A biztonsági garanciák kérdése kulcsfontosságú Kijev számára, mivel a Nyugat támogatása nélkül az ország katonailag és politikailag is kiszolgáltatott maradna Moszkvával szemben. Zelenszkij szerint a tűzszüneti tárgyalások csak akkor lehetnek sikeresek, ha a nemzetközi közösség egységes fellépése mögött kézzelfogható garanciák állnak.