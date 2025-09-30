Megvan Brüsszel mesterterve, béke ugyan nincs, de az orosz jóvátételt máris elköltik – fegyverre Ukrajnának

Az Európai Bizottság elnöke kedden bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan 2 milliárd eurót kap drónokra – írja a Magyar Nemzet.
Von der Leyen, az Európai Bizottság biztosi kollégiumának ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatót Mark Rutte NATO-főtitkárral, ahol közölte,
a jóvátételi kölcsönt nem egy összegben, hanem részletekben és feltételekhez kötve folyósítanák.
„Összesen 2 milliárd eurót fordítanak most drónokra” – mondta Von der Leyen Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában. „Ez lehetővé teszi Ukrajnának, hogy növelje és teljes mértékben kihasználja kapacitásait, miközben az EU is profitálhat ebből a technológiából” – tette hozzá, írja az Euractiv..
„Ukrajna katonai támogatásához strukturálisabb megoldásra van szükségünk” – hangsúlyozta Von der Leyen.
Ukrajnának vissza kell fizetnie a kölcsönt, de csak akkor, ha Oroszország jóvátételt fizet. Az elkövetőt ugyanis felelősségre kell vonni – szögezte le az uniós bizottság elnöke.
Az európai katonai képességek megerősítése azt is jelenti, hogy a tagállamok olyan egységes erővel rendelkezzenek, amelyet egy NATO-misszióhoz, egy ENSZ-misszióhoz vagy az Ukrajnát támogató országok koalíciójához rendelnek. Ennek eléréséhez több közös beszerzésre van szükség – hangsúlyozta.
„Meg fogjuk erősíteni a védelmi iparunkat azzal, hogy a hitel egy részét európai és uniós beszerzésekre fordítjuk” – tette hozzá.
Von der Leyen mellett felszólalva Mark Rutte támogatta a bizottság ötletét egy „drónfal” létrehozására az EU és a NATO keleti határán. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, Európának erős és egységes választ kell adnia Oroszország dróntevékenységére.
A bizottság elnöke kijelentette, hogy Oroszország egyre nagyobb gazdasági nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy az uniós szankciók működnek, de továbbra is fontos az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás növelése.
Mark Rutte a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa védekezőképességét fejleszteni kell, biztosítva, hogy a pénz és az eszközök rendelkezésre álljanak Ukrajna támogatására.
A NATO-főtitkár azt is elmondta:
meg kell őrizni az európai égbolt feletti ellenőrzést.
Korábban a Kreml közölte, hogy alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét.
Az orosz külügyi szóvivő felhívta a figyelmet arra: már sokadszor fordul elő, hogy „noha a történtek körülményeit még nem tisztázták, a szükséges vizsgálatot még nem folytatták le, meggyőző bizonyítékokat nem gyűjtöttek, a bűnöst már megnevezték” – amely nem más, mint Oroszország.
