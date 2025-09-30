Deviza
EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.49 -0.12% RON/HUF76.92 -0.05% CZK/HUF16.06 -0.24% EUR/HUF390.78 -0.08% USD/HUF332.67 -0.23% GBP/HUF447.43 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.49 -0.12% RON/HUF76.92 -0.05% CZK/HUF16.06 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,879 -0.38% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,714 -1.69% OTP28,870 -0.62% RICHTER9,830 +1.07% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,302.85 +0.76% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,155.41 -0.71% BUX98,879 -0.38% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,714 -1.69% OTP28,870 -0.62% RICHTER9,830 +1.07% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,302.85 +0.76% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,155.41 -0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ukrajna
drónháború
orosz-ukrán háború

Megvan Brüsszel mesterterve, béke ugyan nincs, de az orosz jóvátételt máris elköltik – fegyverre Ukrajnának

Jóvátételi kölcsön nyújtását javasolta Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben, Ursula von der Leyen szerint a kölcsön orosz vagyoneszközökön alapulna.
VG
2025.09.30., 11:57

Az Európai Bizottság elnöke kedden bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan 2 milliárd eurót kap drónokra – írja a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen - Mark Rutte joint press conference in Brussels
Fotó: Anadolu / AFP

Von der Leyen, az Európai Bizottság biztosi kollégiumának ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatót Mark Rutte NATO-főtitkárral, ahol közölte, 

a jóvátételi kölcsönt nem egy összegben, hanem részletekben és feltételekhez kötve folyósítanák.

„Összesen 2 milliárd eurót fordítanak most drónokra” – mondta Von der Leyen Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában. „Ez lehetővé teszi Ukrajnának, hogy növelje és teljes mértékben kihasználja kapacitásait, miközben az EU is profitálhat ebből a technológiából” – tette hozzá, írja az Euractiv..

„Ukrajna katonai támogatásához strukturálisabb megoldásra van szükségünk” – hangsúlyozta Von der Leyen.

Ukrajnának vissza kell fizetnie a kölcsönt, de csak akkor, ha Oroszország jóvátételt fizet. Az elkövetőt ugyanis felelősségre kell vonni – szögezte le az uniós bizottság elnöke.

Az európai katonai képességek megerősítése azt is jelenti, hogy a tagállamok olyan egységes erővel rendelkezzenek, amelyet egy NATO-misszióhoz, egy ENSZ-misszióhoz vagy az Ukrajnát támogató országok koalíciójához rendelnek. Ennek eléréséhez több közös beszerzésre van szükség – hangsúlyozta.

„Meg fogjuk erősíteni a védelmi iparunkat azzal, hogy a hitel egy részét európai és uniós beszerzésekre fordítjuk”  – tette hozzá.

Von der Leyen mellett felszólalva Mark Rutte támogatta a bizottság ötletét egy „drónfal” létrehozására az EU és a NATO keleti határán. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, Európának erős és egységes választ kell adnia Oroszország dróntevékenységére. 

A bizottság elnöke kijelentette, hogy Oroszország egyre nagyobb gazdasági nyomás alatt áll. Hozzátette, hogy az uniós szankciók működnek, de továbbra is fontos az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás növelése.

Mark Rutte a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa védekezőképességét fejleszteni kell, biztosítva, hogy a pénz és az eszközök rendelkezésre álljanak Ukrajna támogatására.

A NATO-főtitkár azt is elmondta: 

meg kell őrizni az európai égbolt feletti ellenőrzést.

Korábban a Kreml közölte, hogy alaptalanok és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét.

Az orosz külügyi szóvivő felhívta a figyelmet arra: már sokadszor fordul elő, hogy „noha a történtek körülményeit még nem tisztázták, a szükséges vizsgálatot még nem folytatták le, meggyőző bizonyítékokat nem gyűjtöttek, a bűnöst már megnevezték” – amely nem más, mint Oroszország.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12069 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
drónháború

Megvan Brüsszel mesterterve, béke ugyan nincs, de az orosz jóvátételt máris elköltik – fegyverre Ukrajnának

Jóvátételi kölcsön nyújtását javasolta Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben, Ursula von der Leyen szerint a kölcsön orosz vagyoneszközökön alapulna.
4 perc
platform

Fordulat a kitiltóháborúban: Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól

Több milliárd forintnyi kártérítést kap az amerikai elnök a YouTube-tól.
6 perc
autóipar

Az európai autógyártó óriásnál már a felső vezetés is menekül – hogy lesz ebből kilábalás?

Teljesen váratlanul felmondott az egyik legnagyobb autóipari konszern pénzügyi igazgatója.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu