Ursula von der Leyen közölte vízióját: acélsünt csinálunk Ukrajnából

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön kijelentette, hogy a párizsi találkozón világossá vált: csak az erős ukrán hadsereg, a szövetséges békefenntartók és az uniós védelmi beruházások együtt garantálhatnák Ukrajna biztonságát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: a cél nem csupán a háború megállítása, hanem egy erős, modern és fenntartható európai védelem felépítése / Fotó: ANP via AFP

Az EU és szövetségesei számára Párizsban kulcsfontosságú döntések születtek Ukrajna jövőjének védelmében. Von der Leyen hangsúlyozta: az első védelmi vonal a korlátok nélküli, erős ukrán hadsereg.

Ukrajnát acélsünné kell alakítanunk, amely megemészthetetlen lesz a jelenlegi és jövőbeli agresszorok számára

– írta a csütörtöki közleményében. Ehhez modern, jól felszerelt, hatékony fegyveres erők kellenek, amelyeket az európai védelmi ipar gyorsított együttműködéssel támogat.

A találkozón részt vevő 26 ország vállalta, hogy a jövőben békefenntartó erőként, szárazföldön, levegőben és tengeren biztosítja a stabilitást, ha tűzszünet vagy békemegállapodás jön létre. Ez a második védelmi réteg a hosszú távú biztonság garanciájaként szolgál, és a potenciális agresszorok számára elrettentő erőt képvisel.

A harmadik pillér az európai védelmi kapacitás erősítése. Von der Leyen kiemelte, hogy az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi alapja teljes mértékben le van fedve 19 tagállam részvételével. A beruházások nem csupán a nemzeti iparokat erősítik, hanem Ukrajnát is támogatják, miközben munkahelyeket teremtenek Európában. A hosszú távú cél a 2030-as „készenléti horizont” elérése, amely fenntartható, strukturált védelmi képességet biztosít.

Von der Leyen: nyomást kell gyakorolnunk Moszkvára

A háború befejezéséről szólva az elnök hangsúlyozta, hogy az EU szankciói erős ösztönzők Oroszország számára, hogy elhagyja a harcmezőt és az asztalhoz üljön.

„Békét akarunk Ukrajnának” – zárta beszédét von der Leyen, jelezve, hogy a kontinens biztonsága és a háború megállítása összefonódik.