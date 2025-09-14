Lőszerszállító vonat robbant fel a Lengyelországba tartó vonat mellett – vészmegállás, riadalom, evakuálás az erdőbe

Ukrán források szerint szeptember 13-án éjszaka, a Kijev megyei Kalinivka nevű falutól nem messze, egy lőszereket szállító vonaton robbanás történt. A detonáció a vasúti kontakthálózat jelentős károsodását okozta, ami miatt egy Harkivból Przemyslbe tartó személyvonat vészmegállásra kényszerült.

Fotó: NurPhoto via AFP

Több száz utast evakuáltak a közeli erdősávba, ahonnan buszokkal szállították tovább őket. A eset nem járt sem halálesettel, sem a vonatszerelvények kigyulladásával. A vasúti infrastruktúra károsodása miatt a környéken a vonatok közlekedési útvonalát meg kellett változtatni, több járatot más útvonalon indítottak el.

Az ukrán állami Ukrzaliznicja társaság megerősítette az eseményeket, azt nem tudni, hogy a helyreállítás mennyi ideig tarthat. Kijev szerint a robbanások nincsenek összefüggésben orosz légitámadással, mivel éjszaka nem volt légiriadó a régióban. Az eseményeket kizárólag a lőszerek véletlen detonációjának tulajdonítják.

Hasonló esetre múlt héten került sor Svédországban, amikor egy lőszerrel megrakott tehervonat siklott ki a Vasternorrland északi részét sújtó heves esőzések miatt. A szerencsétlenül járt szerelvény a Stugusjön-tó mellett, Skorpedben, Örnsköldsvik külvárosában fekszik a sínek mellett. A svéd közlekedési hatóság tájékoztatása szerint hetekbe telik a vasút helyreállítása.