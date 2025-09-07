Ezen csak nevetni lehet, soha nem késett még ennyit egy vonat: 10 óra, pedig 80 kilométer volt az út – új mélypont Romániában

Rekordot regisztrált a CFR Calatori állami román vasúttársaság: az egyik Petrozsény–Piski vonata ugyanis 552 perc késést szedett össze – számolt be a IHO.

Soha nem késett még ennyit egy vonat: 10 óra, pedig 80 kilométer volt az út – új mélypont Romániában / Fotó: AFP

A vonat szeptember 5-én Petrozsényből (Petroșani, képünkön) a tervezett 8:20-as induláshoz képest eleve 38 perc plusszal indult. A vonat végállomása Piski (Simeria) vasútállomása volt, ahová két óra 35 perces menettartammal, 10:55-kor kellett volna befutnia.

Menet közben az első nehézmények Petroșani Triajtól három kilométerre jelentkeztek: az egyik kocsival adódtak bajok.

A cikk szerint

a problémák eredőjének vélt megszüntetése után a pályára kitűzött lassújelek miatt szaporodtak a késés percei, majd Krivádiánál (Crivadia) ismét gondok támadtak a vagonnal.

Az intézkedések (és hosszú rostokolás után) a vonat ugyan elindulhatott, ám ezúttal csak Nagybárig (Baru Mare) jutott, ahol újabb, ezúttal 55 perces várakozás következett.

Ez így ment egészen Pujig (Pui), ahol a vonat személyzete úgy döntött, elég volt, a hibás kocsit kisorozzák a vonatból.

Ezt követően a vonat műszaki nehézmények nélkül, de továbbra is lassújelek szorításában folytatta útját Piskiig, ahová végül 552 perc késést összeszedve érkezett meg. Ez pedig még a vasúttársaság történetében is rekord, legalábbis ilyen rövid útvonalon.

Nem ez volt az egyetlen döbbenetes idejű késés a román államvasúton a napokban: a 8804-es IR Mangáliából tartott Konstancába – az egymástól 43 kilométerre fekvő két állomás közötti menettartam a regionális vonatok esetében egy óra 37 perc – ám a vonógép, a 1133-as Jimmy megfekvése borított mindent. Mire a nagydízelt visszahúzták Costinestibe, majd a segélygép továbbította a 8804-est Konstancába, a késés 11 perc híján elérte a három órát.

A Világgazdasága korábban megírta, hogy modern vonatokat vásárolt euró százmilliókért Románia. Végre megérkezett az első szerelvény. Óriási volt az öröm, aztán minden rosszra fordult.