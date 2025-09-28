Deviza
Ukrán külügyminiszter: orosz vezeték épült a Zaporizzsjai Atomerőműtől Oroszország felé

Az orosz fél katasztrófaveszély teremtésével vádolja az ukrán hadsereget a zaporizzsjai atomerőmű kapcsán, míg az ukrán hírügynökség a város oroszok által bombázásáról és az orosz fél okozta nukleáris kockázatról ír. Az ukrán külügyminiszter szerint Moszkva a Zaporizzsjai Atomerőmű ellopására készül.
VG
2025.09.28., 10:33
Fotó: Shutterstock

A Zaporizzsjai Atomerőmű közölte, hogy az ukrán fegyveres erők nukleáris katasztrófaveszélyt próbálnak teremteni - erről a TASZSZ orosz hírügynökség írt Jevgenyija Jasina, a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) kommunikációs igazgatója közlése. A leállított atomerőmű orosz ellenőrzés, irányítás és feleügyelet alatt áll, így a közlés is a létesítmény odatelepített orosz szakembereitől érkezett.

Zaporizzsjai Atomerőmű
Nincs biztonságban a Zaporizzsjai Atomerőmű, az oroszok állítólag elvezetnék az áramát/ Fotó: Shutterstock

Gyakoribbak a csapások a Zaporizzsjai Atomerőmű körül

Az igazgató kiemelte, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági helyzete továbbra is rendkívül feszült. Az erőművet folyamatos fenyegetés fenyegeti az ukrán fegyveres erők szisztematikus tüzérségi támadásai miatt. Bármely incidensnek súlyos következményei lehetnek, amelyek mértékét nehéz elképzelni. 2022-höz képest a csapások célzottabbak lettek, de nem kevésbé veszélyesek.

Emlékeztetett, hogy a létesítmény VVER-1000 reaktorai a világ legmegbízhatóbb és legbiztonságosabbjai közé tartoznak. Tervezésüket és kivitelezésüket a legszigorúbb külső és belső hatásokkal - beleértve a szélsőséges természeti eseményeket és az ember okozta baleseteket is - szembeni ellenállási követelményeknek megfelelően végezték.

Egy atomerőművet nem úgy terveznek, hogy azt folyamatosan lőjék 

„Ugyanakkor alapvető fontosságú megérteni, hogy a világon egyetlen atomerőművet sem úgy terveztek, hogy állandó tűznek legyen kitéve. A jelenlegi helyzetben a fő kockázat nem annyira maguk a reaktortartályok állapota, hanem a kritikus segédberendezéseké, ilyenek

  • az energiaellátó rendszerek,
  • a hűtés,
  • az irányítórendszerek
  • és számos más berendezés.

Ezekre a berendzésekre szükség van az atomerőmű biztonságos leállításához és a reaktor ellenőrzés, azonban ezek fizikai védelme alacsonyabb szintű. Ha megsérülnek a bombázások miatt, az normál üzemzavarokhoz és ennek következtében súlyos következményekkel járhat az igazgató magyarázata szerint.

Moszkva vinné az atomerőművet

Más hírek is érkeztek az atomerőművel kapcsolatban. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter vasárnap délelőtt közzétette, hogy "az agresszor Oroszország fellépése miatt az ideiglenesen megszállt Zaporizzsjei Atomerőmű negyedik napja áram nélkül van. Ez már a tizedik áramkimaradás az erőműben, amelyet orosz akciók okoztak. Moszkva az erőmű ellopására készül. 

Ezenkívül Oroszország 200 kilométernyi elektromos vezetéket fektetett le, hogy felkészüljön az erőmű ellopására, az elektromos hálózatra való csatlakoztatására és újraindítására irányuló kísérletre.

A legfélelmetesebb az, hogy az ezen a terven dolgozó orosz vezetők annyira igyekeznek a moszkvai főnökeik kedvében járni, hogy figyelmen kívül hagynak minden nukleáris biztonsági kérdést. Láttunk már ilyen viselkedést 1986-ban” – hangsúlyozta Andrij Szibiga.

Az orosz igazgatóhoz hasonlóan ő is vesélyben látja az atomerőmű biztonságát, de azzal a jelentős különbséggel, hogy emiatt Oroszországot vádolta. Mint közölte: Oroszország felelőtlen cselekedetei túl sok kockázathoz vezettek. Ilyen cselekedetek voltak a nukleáris létesítmények közelében végrehajtott csapások. Ebbe beleértendők a Dél-ukrán Atomerőmű közelében történt közelmúltbeli drónrobbanások is. Szibiga a csernobili atomerőmű szarkofágjára mért orosz dróntámadást is ide sorolta.

Kritikis fontosságú a NAÜ szerepe

„Oroszország kísérlete a zaporizzsjei atomerőmű újracsatlakoztatására azonban mind közül a legrosszabb lehet, és a legnagyobb kockázatot hordozza magában. Moszkva aktívan próbálja bevonni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) ebbe a kalandba, és igazolni a zaporizzsjei atomerőmű ellopását. Egy ilyen forgatókönyv a NAÜ által létrehozott békés nukleáris rend visszafordíthatatlan összeomlásához vezet. Követeljük, hogy az ügynökség elvi álláspontot képviseljen. A zaporizzsjei atomerőművet vissza kell adni Ukrajnának, jogos tulajdonosának” – tette hozzá az ukrán külügyminisztérium vezetője.

A Guardian arról számol be, hogy az orosz betolakodók cselekedetei a fukusimai forgatókönyvhöz hasonló fenyegetést jelentenek a zaporizzsjai atomerőmű számára a hosszú távú áramkimaradás okozásával. Megjegyzik, hogy a baleset után teszteket végeztek a japán erőműben, amelyek kimutatták, hogy az atomerőműnek 72 órán át képesnek kell lennie külső áramellátás nélkül működni.

Éjszaka súlyos orosz támadás érte az ukrán várost

Ivan Fjodorov zaporizzsjai katonai parancsnok szerint az oroszok megpróbálták megtámadni a város kritikus infrastruktúráját. A támadásban megrongálódtak a vállalat gyártóüzemei ​​és egy többszintes épület, amelyben lakások égnek. A legfrissebb információk szerint 16-an sérültek meg, köztük három gyermek. Később a sérültek száma 21-re nőtt, két ember állapota súlyos.

A támadás következtében kilenc családi ház és 14 toronyház sérült meg. Megrongálodtak nem lakás céljára használt épületek is. Az oroszok erőteljesen támadták Kijevet és környékét is.

 

