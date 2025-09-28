Ukrán külügyminiszter: orosz vezeték épült a Zaporizzsjai Atomerőműtől Oroszország felé

A Zaporizzsjai Atomerőmű közölte, hogy az ukrán fegyveres erők nukleáris katasztrófaveszélyt próbálnak teremteni - erről a TASZSZ orosz hírügynökség írt Jevgenyija Jasina, a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) kommunikációs igazgatója közlése. A leállított atomerőmű orosz ellenőrzés, irányítás és feleügyelet alatt áll, így a közlés is a létesítmény odatelepített orosz szakembereitől érkezett.

Gyakoribbak a csapások a Zaporizzsjai Atomerőmű körül

Az igazgató kiemelte, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági helyzete továbbra is rendkívül feszült. Az erőművet folyamatos fenyegetés fenyegeti az ukrán fegyveres erők szisztematikus tüzérségi támadásai miatt. Bármely incidensnek súlyos következményei lehetnek, amelyek mértékét nehéz elképzelni. 2022-höz képest a csapások célzottabbak lettek, de nem kevésbé veszélyesek.

Emlékeztetett, hogy a létesítmény VVER-1000 reaktorai a világ legmegbízhatóbb és legbiztonságosabbjai közé tartoznak. Tervezésüket és kivitelezésüket a legszigorúbb külső és belső hatásokkal - beleértve a szélsőséges természeti eseményeket és az ember okozta baleseteket is - szembeni ellenállási követelményeknek megfelelően végezték.

Egy atomerőművet nem úgy terveznek, hogy azt folyamatosan lőjék

„Ugyanakkor alapvető fontosságú megérteni, hogy a világon egyetlen atomerőművet sem úgy terveztek, hogy állandó tűznek legyen kitéve. A jelenlegi helyzetben a fő kockázat nem annyira maguk a reaktortartályok állapota, hanem a kritikus segédberendezéseké, ilyenek

az energiaellátó rendszerek,

a hűtés,

az irányítórendszerek

és számos más berendezés.

Ezekre a berendzésekre szükség van az atomerőmű biztonságos leállításához és a reaktor ellenőrzés, azonban ezek fizikai védelme alacsonyabb szintű. Ha megsérülnek a bombázások miatt, az normál üzemzavarokhoz és ennek következtében súlyos következményekkel járhat az igazgató magyarázata szerint.

Moszkva vinné az atomerőművet

Más hírek is érkeztek az atomerőművel kapcsolatban. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter vasárnap délelőtt közzétette, hogy "az agresszor Oroszország fellépése miatt az ideiglenesen megszállt Zaporizzsjei Atomerőmű negyedik napja áram nélkül van. Ez már a tizedik áramkimaradás az erőműben, amelyet orosz akciók okoztak. Moszkva az erőmű ellopására készül.

Ezenkívül Oroszország 200 kilométernyi elektromos vezetéket fektetett le, hogy felkészüljön az erőmű ellopására, az elektromos hálózatra való csatlakoztatására és újraindítására irányuló kísérletre.

A legfélelmetesebb az, hogy az ezen a terven dolgozó orosz vezetők annyira igyekeznek a moszkvai főnökeik kedvében járni, hogy figyelmen kívül hagynak minden nukleáris biztonsági kérdést. Láttunk már ilyen viselkedést 1986-ban” – hangsúlyozta Andrij Szibiga.