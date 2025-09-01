Robert Fico ismét olyan külpolitikai útra készül, amely egyszerre kelthet figyelmet és vitát. A szlovák miniszterelnök a héten Pekingbe utazik, ahol a kínai és az orosz vezetővel tárgyal, majd hazatérve rögtön találkozik az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Ezzel olyan diplomáciai pályát rajzol magának, amelyben Szlovákia a nagyhatalmak között próbál közvetíteni – miközben az EU-ban is sokan kritizálják irányvonalát.

Fico bejelentette a teljes fordulatot: még ezen a héten szemtől szembe találkozik Zelenszkijjel – egész Európa erre figyel majd / Fotó: AFP

A kormányfő bejelentette, hogy Kínában személyesen találkozik Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel, amit a legtöbb uniós ország vezetője kihagy. Fico ezt hibának tartja, és úgy véli, az új világrend formálódását nem szabad kívülről szemlélni. Szavai szerint a párbeszéd fontosabb, mint „úgy tenni, mint egy sértett kisgyerek”.

A szlovák miniszterelnök hozzátette: utazásáról tájékoztatta az uniós partnereket, külügyminisztere pedig egyeztetett az EU diplomáciai vezetőjével, Kaja Kallasszal. Fico szerint Szlovákia jelenléte Pekingben azt mutatja, hogy az ország kész részt venni a multipoláris világot érintő egyeztetésekben.

Fico programja azonban nem csak a külpolitikáról szól.

A kormányfő a pekingi látogatás után azonnal Kelet-Szlovákiába utazik, hogy pénteken tárgyaljon Zelenszkijjel.

Ugyanezen az estén már hazai ügyekkel, a költségvetési konszolidációval is foglalkozik: Ladislav Kamenicky pénzügyminiszterrel folytat egyeztetést a kiadáscsökkentő intézkedésekről. A konszolidációs csomag részleteit várhatóan a jövő héten hozzák nyilvánosságra. Kamenicky szerint a hangsúly a takarékosságon van, miközben az ellenzék azt veti Fico szemére, hogy külföldi útjaival próbálja elkerülni a kellemetlen belpolitikai vitákat.

Összességében Fico egyszerre mozog nagyhatalmi színtéren és otthoni politikai fronton – kérdés, mennyire sikerül Szlovákiát a párbeszéd és a közvetítés álláspontjára pozicionálnia, miközben belülről egyre erősebb a nyomás a gazdasági megszorítások miatt.

Zelenszkijnek figyelnie kell Szlovákiára – nem boldogok a Barátságot ért támadás miatt

Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. Elmondása szerint a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát. Blanar megjegyezte, hogy erről telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, akinek hangsúlyozta: „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója.”