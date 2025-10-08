A TikTok a legfertőzőbb közösségimédia-platform – minden ötödik bejegyzés félrevezető

A nemzetközi kutatást Franciaországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Spanyolországban végezték, és összesen hat platformot – Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X/Twitter, YouTube – vizsgáltak. Szlovákiában, szintén a TikTok, és mellette a Facebook bizonyult a félretájékoztatás fő forrásának – írja az Új Szó.
A kutatók szerint az eredmények azt bizonyítják, hogy a TikTok rendszere különösen fogékony a félrevezető tartalmak terjedésére, és komoly kihívást jelent a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) előírásainak teljesítése szempontjából. A kutatásól kiderült, hogy
a TikTokon a legmagasabb a félrevezető és hamis információk aránya – a közérdeklődésű témájú bejegyzések 20 százaléka tartalmaz hamis vagy félrevezető információt.
A LinkedIn érte el a legalacsonyabb arányt: mindössze 2 százalékot.
Ha ebbe a kategóriába soroljuk az olyan tartalmakat, amelyek károsak (például gyűlöletbeszédet) vagy „határesetek” (dezinformációs narratívákat támogatnak, de nem tartalmaznak ellenőrizhetően hamis állításokat), akkor a TikTok és az X/Twitter teljesít a legrosszabbul: a megjelenő tartalmak 34 és 32 százaléka esik ebbe a kategóriába. Az álhíreket terjesztő fiókok nagyobb elérést és több interakciót generálnak, mint a megbízható források – ugyanannyi követő mellett a bejegyzéseik több megtekintést és reakciót kapnak. A kutatás során ez a jelenség minden platformon megfigyelhető volt, kivéve a LinkedInt.
Az Euronews számos cikket közölt a TikTokon terjedő hoaxokról. Egy esetben például olyan hangklip (sound) került közlésre a videóplatformon, amely azt sugallja, hogy a Covid-vakcina túl gyors fejlesztése miatt nem biztonságos, illetve félrevezetően hasonlítja más betegségekhez. Több ezer videón köszönt vissza ugyanez a hangminta.
Szintén gyakori álhírtémák a háborúk, köztük az orosz–ukrán konfliktus is.
Korábban például egy félrevezető videó – amelyet több mint 3 millióan láttak a TikTokon – állítólag az ukrán fegyveres erőket mutatta, amint bevonulnak Mariupol utcáira. A videót valójában először 2014-ben tették közzé, a Moszkva-barát szeparatistákkal kapcsolatos válság idején.
Hat nagy online platform, négy EU-tagállamában, öt kulcstéma (Ukrajna/Oroszország, klíma, egészség, migráció, helyi politika) köré szerveződve végezték a kutatást. Platformonként és országonként 500 véletlenszerűen kiválasztott bejegyzést vizsgáltak. Ezeket a megtekintések száma alapján súlyozták, annak érdekében, hogy a tanulmány tükrözze a felhasználók valós élményét. A tartalmat hivatásos tényellenőrök értékelték. Az adatgyűjtés 2025 márciusa és áprilisa között zajlott. A második mérést 2026 elejére ütemezték, annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni az időbeli változásokat.
