Németország bezárja kapuit, nem osztogatják tovább az állampolgárságot a migránsoknak

A program célja eredetileg az volt, hogy ösztönözze a magasan képzett szakembereket arra, hogy a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő Németországban telepedjenek le – írta meg a Guardianra hivatkozva a Telex.
A gyorsított állampolgárság visszavonása egyébként Friedrich Merz kampányígérete volt.
A német útlevélnek a sikeres integrációs folyamat elismeréseként kell szolgálnia, és nem ösztönözheti az illegális bevándorlást
– mondta Alexander Dobrindt belügyminiszter a parlamentben.
A most módosított, állampolgárságról szóló törvény még az előző kancellár, Olaf Scholz szociáldemokrata-liberális-zöld kormányának egyik legfontosabb eredménye volt.
Ugyan a konzervatívok korábban más rendelkezések – így a kettős állampolgárság – visszavonására is ígéretet tettek, most úgy néz ki, a törvény fennmaradó része változatlan marad.
Erre hivatkozva védték be a most is koalíciós partner szociáldemokraták (SPD) a friss intézkedést, hozzátéve: a gyorsított eljárást amúgy is ritkán alkalmazták a gyakorlatban. A Guardian azt írja, a 2024-es rekordszámú, 300 ezer honosítás közül csak néhány száz történt gyorsított eljárással. Az eljárásban a jelölteknek bizonyítaniuk kellett eredményeiket, például nagyon jó német nyelvtudást, önkéntes munkát vagy szakmai vagy tudományos sikereket.
A kontextushoz fontos megemlíteni, hogy az utóbbi időben drámaian romlott a bevándorlással kapcsolatos közhangulat Németországban, ami a szélsőjobb malmára hajtja a vizet – olyannyira, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) néhány közvélemény-kutatásban már az első helyre került.
