Valami nagyon furcsa történik a budapesti békecsúcsra ideküldött amerikai anyahajóval: mégsem megy haza az USS Gerald Ford – videóra vették a 100 ezer tonnás szörnyet az Adrián

Október 25-én hivatalosan bejelentették, hogy a USS Gerald R. Ford amerikai anyahajó hamarosan elhagyja a Földközi-tengert, és a Karib-tenger felé veszi az irányt, ami az Amerikai Egyesült Államok által végrehajtott jelentős stratégiai átcsoportosításnak tűnik.

A USS Gerald R. Ford amerikai anyahajó / Fotó: Jonathan Klein / AFP

Az Itamilradar katonai portál szerint a bejelentést követően a hordozó elhagyta a horvátországi Splitet, ahol kikötött, és dél felé vette az irányt. Október 26-ról 27-re virradó éjszaka a hajó elhagyta az Adriai-tengert, és belépett a Jón-tengerre, ahol még kedden is látták.

A várakozásokkal ellentétben azonban az USS Gerald R. Ford nem folytatta útját nyugat felé. Ahogyan azt a C-2A Greyhound repülőgép a hét első felében a NAS Sigonella repülőtérre való útja során észlelte és megerősítette, a repülőgép-hordozó továbbra is az Ión-tenger ugyanazon területén tartózkodik.

Ha a csapásmérő csoport valóban a Karib-tenger felé tart, akkor a mozgása nagyon lassú ütemben zajlik. Azt követően, hogy két napot nagyjából ugyanazon a helyen töltött, még kérdéses, hogy az USS Gerald R. Ford a következő napokban felgyorsítja-e útját, vagy inkább ideiglenesen újragondolták a Földközi-tenger elhagyására vonatkozó döntést.

A budapesti békecsúcshoz kötötték az amerikai anyahajó érkezését

Október 21-én, kedden a kora délutáni órákban megérkezett Splitbe az amerikai haditengerészet egyik ékköve, a 337 méter hosszú és 79 méter széles USS Gerald R. Ford anyahajó. A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó egy előre tervezett NATO -gyakorlat miatt futott be az Adriára, horvát szakértők viszont úgy vélik, hogy a látogatás apropója a budapesti békecsúcs.

Akkoriban úgy vélték a szakértők, hogy az amerikaiak erőt demonstrálnak, igyekeznek túlbiztosítani a találkozót. Nem ez az első alkalom, hogy az anyahajó Splitben jár, legutóbb 2023 nyarán négy napot töltött a város előtti vizeken. Arról, hogy a hajó ezúttal mennyi ideig horgonyoz a horvát partoknál, egyelőre nincsenek pontos információk, de szakértők arra számítottak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozójáig biztosan a környéken marad. Ennek időpontja, illetve megrendezése azonban egyelőre bizonytalan.