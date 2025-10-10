Nagy bejelentést tett Andrej Babis a cseh kormányról: "Alázatosan jelentem, a feladat teljesítve"

A politikai patthelyzet hetei után péntek este végre áttörés született a prágai kormányalakítási tárgyalásokon. Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetője bejelentette, hogy pártja, valamint a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok mozgalom megegyezett a minisztériumok felosztásáról.

Alázatosan jelentem: a feladat teljesítve. Kitűztem magam elé, hogy péntekig megegyezünk a tárcák elosztásáról. Sikerült

– mondta Babis az X-en közzétett videójában.

A megállapodás értelmében a 16 tagú kormányban az ANO adná a miniszterelnököt és további nyolc tárcavezetőt, köztük az ipari, pénzügyi, egészségügyi és belügyi minisztereket. Az Autósok négy minisztériumot irányíthatnak – köztük a külügyet, a kultúrát és a környezetvédelmet –, míg az SPD három tárcát kap: a védelmit, az agrárt és a közlekedésit.

Tomio Okamura, az SPD elnöke szintén megerősítette az egyezséget, és jelezte, hogy pártja igényt tart a képviselőház elnöki tisztségére. Az SPD ugyanakkor azt is közölte, hogy szakértői kormányzást szeretne, és politikusok helyett szakembereket jelölne a minisztériumok élére.

Andrej Babis futólépésben állította össze a kormányát

A kiszivárgott nevek alapján Filip Turek (Autósok) lehet a külügyminiszter, Alena Schillerová (ANO) a pénzügyminiszter, míg Karel Havlíček vezetheti az ipari és kereskedelmi tárcát.

A jelenlegi kormánypártok bírálják a gyors megállapodást. Szerintük a három párt elsieti a folyamatot, mivel előbb a kormányprogramról kellett volna megegyezni, és csak ezután a tárcák elosztásáról.

A következő napokban a cseh köztársasági elnök jóváhagyása várható, amellyel hivatalosan is kezdetét veheti Andrej Babis második kormányzása – a populista és euroszkeptikus pártok együttműködésével.