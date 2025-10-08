Bekövetkezett Zelenszkij rémálma, Babis máris megtette a bejelentést: Ukrajna mostantól nem kap pénzt fegyverekre – „Egy koronát sem adunk”

A választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetője, Andrej Babis újabb markáns külpolitikai fordulatot vetített előre. A politikus prágai sajtótájékoztatóján kijelentette: ha pártja alakítja a következő cseh kormányt, az állami költségvetésből nem utalnak több pénzt Ukrajnának fegyverek vásárlására.
Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk
– fogalmazott Babis, aki szerint az ország eddig közvetlenül támogatta Kijevet, a jövőben viszont ezt az Európai Unión keresztül tenné. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.
A politikus ugyanakkor jelezte, hogy a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak Ukrajnának, ha akarnak – ez szerinte piaci kérdés, nem politikai döntés. A nagy kaliberű lőszerek beszerzésére indított cseh kezdeményezést – amelyen keresztül eddig mintegy 3,5 millió darab lőszer jutott el Ukrajnába – „jó ötletnek” nevezte, de hozzátette: az ilyen programokkal inkább a NATO-nak kellene foglalkoznia, nem egyes országoknak.
A politikus korábban többször is bírálta a kezdeményezést, mert szerinte nem volt elég átlátható, és a megvalósítás során magáncégek „tízmilliókat kerestek” rajta. A külügyminiszter, Jan Lipavsky azonban visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a program transzparens és hatékony volt.
A cseh belpolitika egyre inkább a háborús támogatások mértékéről szól, nem pedig azok szükségességéről. A Babis-féle vonal pragmatikusabb, belső költségvetési szempontokat előtérbe helyező megközelítést képvisel – ami Brüsszelben és Kijevben egyaránt aggodalmat kelthet.
Pánikolnak az ukránok: újabb szövetségest vesztettek el az oroszok ellen – Orbán Viktor mellett még valaki kimondta Európában, hogy nem csatlakozhatnak az EU-hoz
Andrej Babis határozott üzenetet küldött választási győzelme után. A cseh politikus szerint Ukrajna nem áll készen az EU-csatlakozásra. Kijev szerint az ANO győzelmével elvesztettek egy fontos szövetségest.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.