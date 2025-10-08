Bekövetkezett Zelenszkij rémálma, Babis máris megtette a bejelentést: Ukrajna mostantól nem kap pénzt fegyverekre – „Egy koronát sem adunk”

A választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetője, Andrej Babis újabb markáns külpolitikai fordulatot vetített előre. A politikus prágai sajtótájékoztatóján kijelentette: ha pártja alakítja a következő cseh kormányt, az állami költségvetésből nem utalnak több pénzt Ukrajnának fegyverek vásárlására.

Andrej Babis szerint, ha az ANO kerül kormányra, Csehország állami pénzből többé nem finanszírozza Ukrajna felfegyverzését / Fotó: Anadolu via AFP

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának. Csehország számára sincs pénzünk

– fogalmazott Babis, aki szerint az ország eddig közvetlenül támogatta Kijevet, a jövőben viszont ezt az Európai Unión keresztül tenné. Úgy vélte, a közösségi szinten befizetett 60 milliárd korona éves hozzájárulás elegendő, és ebből az összegből az EU-nak kell gondoskodnia a további támogatásról.

A politikus ugyanakkor jelezte, hogy a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak Ukrajnának, ha akarnak – ez szerinte piaci kérdés, nem politikai döntés. A nagy kaliberű lőszerek beszerzésére indított cseh kezdeményezést – amelyen keresztül eddig mintegy 3,5 millió darab lőszer jutott el Ukrajnába – „jó ötletnek” nevezte, de hozzátette: az ilyen programokkal inkább a NATO-nak kellene foglalkoznia, nem egyes országoknak.

Andrej Babis: nem tápláljuk az ukrán korrupciót

A politikus korábban többször is bírálta a kezdeményezést, mert szerinte nem volt elég átlátható, és a megvalósítás során magáncégek „tízmilliókat kerestek” rajta. A külügyminiszter, Jan Lipavsky azonban visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a program transzparens és hatékony volt.

A cseh belpolitika egyre inkább a háborús támogatások mértékéről szól, nem pedig azok szükségességéről. A Babis-féle vonal pragmatikusabb, belső költségvetési szempontokat előtérbe helyező megközelítést képvisel – ami Brüsszelben és Kijevben egyaránt aggodalmat kelthet.