Villámárvizek sújtják Katalóniát – települések kerültek víz alá, Ibizán leállt a repülőtér
Villámárvizek sújtják Spanyolország északkeleti részét, Katalóniát. A heves esőzések miatti katasztrófahelyzet közlekedési fennakadásokat okozott a Földközi-tenger partvidékén.
Az interneten megosztott videókon sáros hömpölygő vízáradat látható La Rapita és Santa Barbara városaiban, Tarragona tartományban. A víz autókat, utcabútorokat és törmeléket sodort magával – írja az Independent.
Az esőzéseket az Alice vihar okozta, amely az elmúlt napokban Spanyolország délkeleti részét, köztük a Baleár-szigeteket is sújtotta.
A térségben pénteken kezdődtek a konvektív események, a nagy csapadékkal járó zivatarok kialakulásáért egyrészt az alacsony légnyomású rendszer, másrészt az átlagosnál jó pár fokkal melegebb tengerfelszín tehető felelőssé az Időkép szerint.
A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET, a legmagasabb, piros riasztást adta ki a tartományra, figyelmeztetve, hogy 12 óra alatt akár 180 milliméternyi eső is hullhat.
A hétvégén a katalán polgári védelem az Ebro-delta lakóit felszólította, hogy maradjanak otthon, mivel a helyzet romlott, és Murciában evakuálásokat is végrehajtottak.
A hatóságok „magas fokú árvízriadót” rendeltek el, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék az utazást, valamint tartsanak távolságot a folyóktól. „A helyzet bonyolult, és további esőzések várhatók” – mondta Cristina Vicente, a katalán ügynökség egyik vezetője a La Vanguardiának.
A hatóságok több mint 2100 segélyhívást kaptak.
A Barcelona és Valencia közötti vasúti forgalmat a Földközi-tenger menti vonalon határozatlan időre felfüggesztették, több alacsonyan fekvő útvonalat pedig lezártak az áradások miatt.
Ibizán közlekedési káosz alakult ki, az árvíz a repülőtérrel együtt utakat is elöntött. Legalább 24 járatot töröltek, a terminál egyes részeit pedig be kellett zárni, miután a víz befolyt az épületbe, és az áramellátás is akadozott.
Murciában is evakuálták a lakosságot. Vasárnap sárga riasztás volt érvényben Valenciától Tarragona déli részéig, ahol egyes területeken összesen 250–300 milliméter eső is hullhatott. A katalán kormány elnöke, Salvador Illa hétfő reggel Tortosába utazott, hogy találkozzon az érintett települések polgármestereivel – jelentette a La Vanguardia.
Hétfőn továbbra is érvényben maradt a súlyos esőzés miatti figyelmeztetés Mallorca középső részein, ahol akár 50 milliméter csapadék is várható.
Az AEMET éberségre és óvintézkedések megtételére intette a lakosságot. A szolgálat szerint mind az emberek, mind az ingatlanok épségére veszélyes lesz az időjárás.
Halálesetről vagy súlyos sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, de a mentőszolgálatok több autóba szorult embert mentettek ki.
Az előrejelzések szerint a hét közepére nyugodhat meg az időjárás Spanyolországban.