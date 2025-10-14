Villámárvizek sújtják Katalóniát – települések kerültek víz alá, Ibizán leállt a repülőtér

Villámárvizek sújtják Spanyolország északkeleti részét, Katalóniát. A heves esőzések miatti katasztrófahelyzet közlekedési fennakadásokat okozott a Földközi-tenger partvidékén.

Árvíz sújtja Katalóniát / Fotó: Albert Llop / Reuters

Az interneten megosztott videókon sáros hömpölygő vízáradat látható La Rapita és Santa Barbara városaiban, Tarragona tartományban. A víz autókat, utcabútorokat és törmeléket sodort magával – írja az Independent.

Az esőzéseket az Alice vihar okozta, amely az elmúlt napokban Spanyolország délkeleti részét, köztük a Baleár-szigeteket is sújtotta.

A térségben pénteken kezdődtek a konvektív események, a nagy csapadékkal járó zivatarok kialakulásáért egyrészt az alacsony légnyomású rendszer, másrészt az átlagosnál jó pár fokkal melegebb tengerfelszín tehető felelőssé az Időkép szerint.

A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET, a legmagasabb, piros riasztást adta ki a tartományra, figyelmeztetve, hogy 12 óra alatt akár 180 milliméternyi eső is hullhat.

A hétvégén a katalán polgári védelem az Ebro-delta lakóit felszólította, hogy maradjanak otthon, mivel a helyzet romlott, és Murciában evakuálásokat is végrehajtottak.

A hatóságok „magas fokú árvízriadót” rendeltek el, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék az utazást, valamint tartsanak távolságot a folyóktól. „A helyzet bonyolult, és további esőzések várhatók” – mondta Cristina Vicente, a katalán ügynökség egyik vezetője a La Vanguardiának.

😱 Llegan nuevos vídeos de las inundaciones en Godall, #Tarragona!!

Autor desconocido pic.twitter.com/zGRNobFtLV — METEOSALAMANCA  (@METEOYAYI) October 12, 2025

A hatóságok több mint 2100 segélyhívást kaptak.

A Barcelona és Valencia közötti vasúti forgalmat a Földközi-tenger menti vonalon határozatlan időre felfüggesztették, több alacsonyan fekvő útvonalat pedig lezártak az áradások miatt.

Ibizán közlekedési káosz alakult ki, az árvíz a repülőtérrel együtt utakat is elöntött. Legalább 24 járatot töröltek, a terminál egyes részeit pedig be kellett zárni, miután a víz befolyt az épületbe, és az áramellátás is akadozott.

Murciában is evakuálták a lakosságot. Vasárnap sárga riasztás volt érvényben Valenciától Tarragona déli részéig, ahol egyes területeken összesen 250–300 milliméter eső is hullhatott. A katalán kormány elnöke, Salvador Illa hétfő reggel Tortosába utazott, hogy találkozzon az érintett települések polgármestereivel – jelentette a La Vanguardia.