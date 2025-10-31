J. D. Vance elárulta Trump igazi szándékát: ezért nyúl hozzá Amerika az atomfegyverekhez – Kína és az oroszok kihúzták a gyufát

Még fenyegetések hiányában is szükség van a tesztelésre időről időre a megfelelő működés biztosítása érdekében – idézi az Interfax az amerikai alelnököt.

J.D. Vance: az atomfegyverek tesztelése formalitás / Fotó: Peter Zay / AFP

Nagy nukleáris arzenállal rendelkezünk. Nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is nagy nukleáris arzenáljuk van, és a kínaiaknak is. Néha tesztelni kell, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden működik és úgy működik, ahogy kellene

– mondta Vance Donald Trump amerikai elnök nukleáris tesztelésének újraindításáról szóló döntését kommentálva. Szerinte már tudjuk, hogy megfelelően működik a rendszer, de figyelemmel kell kísérnünk a helyzetet, és az elnök csak arról akar megbizonyosodni, hogy ezt meg is teszik.

Vance megjegyezte, hogy Trump más országokkal is együtt kíván működni, beleértve azokat is, amelyek „nem ápolják a legjobb kapcsolatokat az Egyesült Államokkal”, hogy megpróbálják korlátozni a nukleáris fegyverek elterjedését.

Atomfegyverek: a Kreml tagad

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint nagy különbségek vannak az atomfegyverek és az atommeghajtású fegyverek között. Moszkva visszautasította, hogy nukleáris fegyverkísérleteket folytatna, és azt állítja, semmiféle megállapodást nem sértettek meg, amely amerikai válaszlépéseket tenne szükségessé.

A Kreml szerint a Burevesztnyik atomrakéta próbarepülései nem minősülnek nukleáris fegyverkísérletnek, ezért nem sértenek nemzetközi egyezményeket.

Moszkva ezért nem érti, hogy Donald Trump amerikai elnök miért rendelte el a nukleáris tesztek újraindítását. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő újságíróknak kijelentette: a tesztek célja a haditechnikai fejlesztés, nem pedig a robbanófejek kipróbálása.

Trump sem hagyta szó nélkül

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, Kína és Oroszország kísérleteire az Egyesült Államok is reagált. Donald Trump amerikai elnök elrendelte az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdését.

„Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország. Ezt az első hivatali időszakom alatt valósítottuk meg, beleértve a meglévő fegyverek teljes korszerűsítését és felújítását is. A hatalmas pusztítóereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!” – írta szerda éjjel a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Mivel más országok is végeznek kísérleti programokat, utasítottam a hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg a nukleáris fegyvereink tesztelését, hogy egyenlő feltételekkel rendelkezzünk, mint a többi nagyhatalom. Ez a folyamat azonnal megkezdődik

– jelentette ki posztjában.