Vasas Gábor
Balaton

Újabb megszólalás a Balaton kiszáradásáról – megdöbbentő videót tettek közé a tó állapotáról

Napok óta csökken a Balaton vízszintje, van ahol már sétálni lehet a tó medrében. A most tapasztalható alacsony vízszint nem a kiszáradást vetíti előre.
VG
2025.10.07., 17:01

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közzétett adatok szerint az elmúlt két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. Miközben szeptember 22-én, hétfőn reggel 71 centiméter volt a vízállás, addig október 6-án, hétfőn reggel már csak 66 centimétert mértek.

Újabb megszólalás a Balaton kiszáradásáról – van ok az odafigyelésre / Fotó: BalatonScience / Facebook

A sajtó beszámolt arról, hogy van, ahol már sétálni lehet a Balaton medrében. Az energiaügyi minisztérium hétfőn igyekezett tisztázni a helyzetet. Hozzátette, „pánikra nincsen ok”, a Balaton egy sekély tó, amelynek vízszintje alapvetően a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. A minisztérium közölte, hogy a minisztériumban folyamatosan figyelik és vizsgálják a Balaton vízszintjét és állapotát.

Kedden a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, Vasas Gábor a Facebookon azt írta, hogy

a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre. 

Hozzátette, hogy a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 centiméter alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

Az igazgató megerősítette, hogy a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik.  Azt is írta, hogy 70 centméter alatti vízszintek a korábbi évtizedekben is többször előfordultak – például 2002-ben és főként 2003-ban, amikor is a siófoki vízmérce mindössze 23 centiméter volt, mégis kiváló volt a vízminőség idén.

Vasas Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tudományos tapasztalat szerint „a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak, sőt bizonyos körülmények között akár kedvezőtlen hatással is lehet a vízminőségre.  Hozzátette, hogy a Balaton nádasai, sekély parti élőhelyei és halállományának egy bizonyos mértékű vízszint-ingadozás természetes és egyben szükséges is. Ha a vízszint tartósan magas, akkor a parti zóna élőhelyei fokozatosan leépülhetnek, ami hosszabb távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti.

Az igazgató szerint tehát 

nincs ok aggodalomra, de van ok az odafigyelésre,

mivel a klímaváltozás miatti szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, például a tartós hőhullámok mellett évről évre egyre szélsőségesebb a csapadékeloszlás is. 

Vasas Gábor posztja szerint ezekre a jelenségekre kifejezetten érzékenyen reagálnak az olyan sekély vizes ökoszisztémák, mint amilyen a Balaton is.

