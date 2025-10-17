Rendkívüli: úgy tűnt, Zelenszkij is Budapestre érkezhet a békecsúcsra – Trump azonnal tisztázta, kik lesznek ott

Donald Trump elnök ma, amikor a Fehér Házban fogadta Zelenszkij ukrán elnököt végül azt mondta, hogy a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Budapesten tartandó találkozóján csak ez a két ország vesz részt, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kapcsolatban marad Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is - írja a CNN.

Zelenszkij nem érkezik Budapestre, a békecsúcsra / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Kettős találkozó lesz, de Zelenszkij elnökkel kapcsolatban leszünk.

-mondta Trump.

Trump tegnap , a Putyinnal folytatott kétórás megbeszélését követően bejelentette , hogy a két politikus a következő hetekben Budapesten találkozik, bár a pontos dátumot még nem tűzték ki.

Az elnök a Fehér Házban azt is kijelentette, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy „kis távolságot” tervez tartani az orosz és az ukrán vezetők között.

„Három elnök van, és én vagyok a közvetítő elnök, és én közvetítek. Nem könnyű helyzet” – mondta Trump. „Sokkal könnyebb, amikor az emberek megértik és kedvelik egymást. Nem feltétlenül van most ilyen helyzet. Ez talán változhat, de addig is távolságot kell tartaniuk.

Fordulat történt, korábban másról volt szó

A találkozó elején, korábba Caroline Leavitt, a Fehér-Ház szóvivője azt mondta továbbra is fennáll annak a lehetősége – legalábbis a Fehér Ház reményei szerint –, hogy Zelenszkijt bevonják ezekbe a tárgyalásokba.

„Trump és Putyin elnökök megvitatták a budapesti találkozó lehetőségét, és az amerikai vezető ezt a lehetőséget Zelenszkij elnökkel is meg fogja vitatni, amikor itt lesz a Fehér Házban” – mondta a Fehér Ház sajtótitkára.

Olha Stefanisyna, Ukrajna amerikai nagykövete újságíróknak elmondta, hogy a vezetők többek között megvitatják Kijev Tomahawk rakétákra és más fegyverekre vonatkozó kérését, valamint Ukrajna légvédelmének megerősítését.

Sztefanisyna azt is kijelentette, hogy az amerikai és az ukrán csapatok kétoldalú tárgyalásokat folytattak a Trump-Zelenszkij találkozó előtt.

A Bloomberg forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy Zelenszkij és Trump találkozójának előestéjén

az ukrán delegáció felajánlotta, hogy megosztja az Egyesült Államokkal a dróntechnológia és -gyártás terén szerzett szakértelmét

amerikai fegyverekért és energiaellátásért cserébe. Források szerint amerikai és ukrán tisztviselők az Egyesült Államokból Ukrajnába irányuló cseppfolyósított földgáz exportjának lehetőségét is megvitatják.