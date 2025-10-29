Már csak ez hiányzott - ismeretlen drónok repültek el egy belgiumi katonai bázis felett

„Szombat éjjel hadseregünk négy vagy öt drónt észlelt a marche-en-famenne-i katonai bázis felett” – erősítette meg Theo Francken belga védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében, majd arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan ismételten drónokat figyeltek meg a térségben, de nem tisztázott, hogy ugyanazokról a légi eszközökről van-e szó.

Drónokat észleltek Belgium felett / Fotó: Marina Rodrigues / Shutterstock

A hírportál beszámolója szerint a belga védelmi tárcavezető kijelentette: a légi járműveket nem amatőr, hanem kiképzett pilóták irányították, és kémkedést folytattak a bázis felett, amely – mint emlékeztetett – a belga szárazföldi erők fő bázisa.

Ez egyértelműen megszervezett hadművelet volt hadseregünk szíve ellen. Kulcsfontosságú információkat kerestek a katonai területen található kritikus infrastruktúráról

– fogalmazott.

A berepülések „valódi riasztást jelentenek a védelmünk számára” – jelentette ki a miniszter, aki szerint az ismeretlen drónok megjelenése az „Európa ellen vívott hibrid háború” részét képezik. Megpróbálják destabilizálni Európát, és pánikot kelteni – jelentette ki Theo Francken, majd közölte: a belga katonai hírszerző szolgálat (SGRS) foglalkozik az üggyel.

Bejelentette, hogy a jövő héten javaslatot terjeszt a kormány elé, amelyben kapacitásbővítést kér a drónbetörések elhárítására, indoklása szerint ugyanis „ezek valós és sürgető fenyegetések”.

A kormánynak a lehető leghamarabb drónészlelő rendszereket kell vásárolnia,

valamint fegyvereket az ilyen eszközök elhárítására – tette hozzá.

A belga védelmi tárca tájékoztatása szerint a drónok eredete egyelőre ismeretlen, de nem zárják ki az orosz kapcsolatot. Nem ez az első alkalom, hogy drónokat észleltek belga katonai létesítmények felett. Ezt megelőzően október elején 15 gyanús drón berepülését jelentették a belga–német határon fekvő Elsenborn közeli belga katonai bázis felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.