Kegyetlen csapást mért Magyar az oroszokra: rájuk robbantotta az egyik legnagyobb víztározójukat - a drónparancsnok a Facebookon kürtölte világgá

Zuhan a vízszint a víztározó gátjának sérülése miatt.
Andor Attila
2025.10.27, 07:32
Frissítve: 2025.10.27, 08:26

Kegyetlen csapást mért Magyar az oroszokra: rájuk robbantotta az egyik legnagyobb víztározójukat – a drónparancsnok a Facebookon kürtölte világgá. Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka megerősítette, hogy sikeres csapást mértek a belgorodi víztározó gátjára. Az ukrán parancsnok szerint a támadás következtében a vízszint már 100 centiméterrel csökkent – írja a Kárpáthír.

Belgorod
Belgorod városában is komoly harcok dúlnak / Fotó: AFP

A parancsnok – akinek nevét korábban hamis adománygyűjtéshez is felhasználták, hozzátette, hogy a csapást a Pilóta Nélküli Rendszerek Erői 1. Különálló Központjának „Madarai” hajtották végre . Október 25-én Vjacseszlav Gladkov, az Oroszországi Föderáció belgorodi területének kormányzója jelentette be, hogy ukrán drónok csapást mértek a belgorodi víztározó gátjára.

A kormányzó akkor arra figyelmeztetett, hogy

 a gát megsemmisülése esetén fennáll a veszélye a Sziverszkij Donyec folyó árterének elöntésére Harkiv megye területén, valamint több oroszországi település – köztük Sebekino város, Novaja Tavolzsanka és Bezljugovka falvak – elárasztására, ahol mintegy ezer ember él.

Október 26-án jelentések szerint a belgorodi víztározó vízszintje körülbelül egy méterrel csökkent a csapás után. Ennek következtében az észak-harkivi Vovcsanszkban harcoló orosz csapatok állítólag el lettek vágva a fő erőiktől.
A belgorodi víztározó a sebekinói és belgorodi járásokban, a Sziverszkij Donyec folyón található. 1985-ben épült Belgorod ipari csomópontjának vízellátására és a vízminőség javítására. Teljes kapacitása 76 millió köbméter, vízfelületének területe 23 négyzetkilométer.

