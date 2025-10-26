Deviza
kormány
belügyminisztérium
épületegyüttes

Megszólalt az MNV a Belügyminisztérium óriási épületének sorsáról – ezért adták el

A Belügyminisztérium épületére egy érvényes ajánlat érkezett több mint ötvenmilliárd forint értékben. Az MNV szerint nem merült fel sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadály.
VG
2025.10.26, 08:35
Frissítve: 2025.10.26, 10:06

Lezárult a Belügyminisztérium V. kerületi, Nádor utcai épületegyüttesének értékesítése – közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.)

Ez lehet Magyarország legfényűzőbb új szállodája: eladó a legendás Duna-parti épületet, amit eddig a kormány használt, indul a licit aukció
Megszólalt az MNV a belügyminisztérium sorsáról / Fotó: MNV Zrt.

A minisztérium három ingatlana – a Nádor utca 2. és 4., valamint a József Attila utca 2. szám alatt található épületek – árverésére a Magyar Állam Elektronikus Aukciós Rendszerében került sor.

Az árverés során egy érvényes ajánlat érkezett, bruttó 50,8 milliárd forint értékben, amelyet az Eagle Hills Hungary Zrt. tett. 

Az árverés eredményét szeptember 25-én hirdették ki, ezt követően az MNV Zrt. megkötötte az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevővel.

A közlemény szerint az értékesítés jogszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlott le, és 

nem merült fel sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadály. 

Az MNV Zrt. hangsúlyozta, hogy a folyamat teljes mértékben átlátható volt, és minden, ezzel ellentétes híresztelés valótlan. 

A bejelentés azután érkezett, hogy a sajtóban megjelent: felkerült az MNV Zrt. szerződései közé a minisztérium palotájának adásvételi szerződése. 

A három műemlék házból álló tömb  szeptember 17-i árverésen, egyetlen jelentkezőként a 12,7 milliárd forintos biztosítékot már letevő Eagle Hills jelentkezett. 

Az egyesült arab emírségekbeli cég korábban a Rákosrendezőre tervezett beruházást valósította volna meg, de a főváros tulajdonában álló Budapesti Közművek jelezte, hogy  elővásárlásai jogával élve a saját elképzelését valósítaná meg, így a Mini-Dubaj projekt meghiúsult. 

Az MNV közölte, hogy a kormány döntése alapján az állami szervezeteket energiahatékony, korszerű épületekbe költöztetik, a felszabaduló, régi irodai funkcióra kevésbé alkalmas ingatlanokat pedig értékesítik.

Az adásvételi szerződés az MNV Zrt. honlapján elérhető, az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően.

