Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.03 +0.04% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.62 +0.17% CZK/HUF16.03 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Brüsszel
orosz vagyon
Volodimir Zelenszkij
uniós csúcstalálkozó
Orbán Viktor
október 23.
nemzeti ünnep
Robert Fico

Kiderült, összecsap-e Zelenszkij Orbán Viktorral október 23-án az EU-csúcson: Robert Fico készen áll

Az Európai Tanács az Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai támogatások előkészítésén dolgozik, amelyet az orosz vagyon bezsebelésére építenének fel. Az október 23-i brüsszeli EU-csúcson a magyar miniszterelnök a nemzeti ünnep miatt nem vesz részt az Ukrajnát érintő vitákon.
VG
2025.10.21., 19:40

Az október 23-i brüsszeli EU-csúcson a figyelem középpontjában Ukrajna és Magyarország kapcsolata állt, a nemzeti ünnep miatt azonban Orbán Viktor miniszterelnök tervek szerint nem fog tudni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozni.

brüsszeli EU-csúcs orbán zelenszkij
A brüsszeli EU-csúcson a magyar miniszterelnök a nemzeti ünnep miatt nem vesz részt az Ukrajnát érintő vitákon, így a személyes találkozás Zelenszkijjel valószínűleg elmarad / Fotó: AFP

Orbán nem vesz részt az Ukrajnát érintő napirendi pontok tárgyalásán, mivel a nemzeti ünnep és a Békemenet prioritást élvez, csak az eseményt követően fog Budapestről Brüsszelbe utazik. Mint azt korábban is megírtuk, hazánk szavazati jogát átmenetileg Robert Fico szlovák miniszterelnök fogja gyakorolni.

Eközben Zelenszkij csak az ülés első részében vesz részt, amely kifejezetten az ukrán kérdésekkel foglalkozik, de a csúcs további részén már nem lesz jelen. 

Az Európai Tanács az EuroIntegration értesülései alapján várhatóan megerősíti az EU 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatási terveit Ukrajna számára, részben az orosz pénzmosásból származó eszközök felhasználásával.

Ez a helyzet újabb jele annak, hogy a két ország közötti kapcsolatok továbbra is feszült diplomáciai légkört tükröznek az európai színtéren.

Brüsszeli EU-csúcs a nemzeti ünnepen

Orbán Viktor miniszterelnök korábban elárulta, hogy többször is megkérte Brüsszelt az uniós csúcs időpontjának megváltoztatására, mivel az október 23-ra esik. A felvetést azonban figyelmen kívül hagyták, így a hazai programok miatt nem tud majd jelen lenni a kezdeti tárgyalásokon.

Fico és Orbán együttműködése azonban így tovább erősödik, és befolyást is jelent az uniós döntéshozatalban, különösen az Ukrajnát érintő ügyekben.

Nincs más megoldás: Fico képviselheti Magyarországot október 23-án a sorsdöntő uniós csúcs kezdetén – Orbán Viktor lehetetlen helyzetbe került

A miniszterelnök szerint a béketárgyalások kacskaringósak, és Európa nagyhatalmainak együttműködése nélkül nem lehet tető alá hozni a megállapodásokat. Október 23-án egyszerre zajlik a békemenet és az uniós csúcs, és bár Orbán Viktor az időpont csúsztatását kérte, Brüsszel ezt figyelmen kívül hagyta. Így a magyar kormánynak döntést kellett hoznia.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12202 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
orosz vagyon

Kiderült, összecsap-e Zelenszkij Orbán Viktorral október 23-án az EU-csúcson: Robert Fico készen áll

Az Európai Tanács az Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai támogatások előkészítésén dolgozik.
38 perc
Koltay András

A nagy AI-sztori: Szabályozni kell az algoritmust, mielőtt az szabályoz minket

Vajon képes lesz a jog lépést tartani a technológiával?
2 perc
Dubaj

Hírhedt kém figyelmeztette Putyint: ne repüljön Budapestre, merénylet készül ellene – másik várost javasol a békecsúcsra

Az elmúlt napokban világossá vált, komoly erők mozdultak meg annak érdekében, hogy ne jöjjön létre a Trump–Putyin-találkozó.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu