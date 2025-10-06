Will Smith és a drónok, Dzsúdló, Kapu Tibor és a többiek felturbózták a budapesti koncerthelyszínt

Idén minden eddiginél több külföldi sztár állt színpadra a Budapest Parkban, köztük volt Alanis Morissette és Will Smith, és koncertet adott szinte a teljes hazai élvonal – közölték a szervezők. Mint írták, 2025-ben 92 programnapot tartottak a Budapest Parkban, és nemcsak a látogatószám, hanem a telt házas koncertek száma is nőtt: 25 este volt telt házas, ami 25 százalékos emelkedés tavalyhoz képest.

Alanis Morisette – elsöprő sikert aratott a Budapest Parkban / Fotó: AFP

Az évadban számos, kifejezetten a Budapest Park színpadára tervezett show-elemmel találkozhattak a rajongók.

A VHK koncertjén gólyalábas parittyások lepték el a közönséget, Dzsúdló daruval szállt a nézők fölé, Beton.Hofi koncertjén Fűzy Gabi bácsi, hazánk legidősebb bárzongoristája csatlakozott a Citromale ganghez, Krúbi egy csónakban repült át a fejek felett, Will Smith koncertjén négyszáz drónból rajzolódott ki egy UFO, Kapu Tibor űrhajós pedig beugrott gitározni a Bagossy Brothers Company koncertjére.

Továbbfejlesztették az éjszakai bulik látványvilágát, és egyre gyakrabban fordulnak meg nemzetközi dj-k is a lemezjátszók mögött. A 22 órakor kezdődő sávban több mint kétszáz különböző bulin folytathatták az estét a látogatók, ahol a legkülönfélébb stílusokkal találkozhattak a downtempótól a drum & bassig, a brain rottól a táncházig.

A programokon túl a társadalmi felelősségvállalás is központi szerepet tölt be a Budapest Park működésében.

Amellett, hogy igyekszünk jó példát mutatni, minden évben felülvizsgáljuk biztonsági intézkedéseinket és folyamatainkat. Bevezettük a vendégek számára is látható vendégszámláló rendszert, és átalakítottuk teljes biztonsági kommunikációnkat. Oktatóvideót is készítettünk a biztonságos szórakozásról, ebben az edukatív, mégis szórakoztató kisfilmben zenészek közreműködésével hívjuk fel a bulizók figyelmét néhány hasznos tudnivalóra. Tudjuk, hogy sokaknak ez lehet az első koncertélményük, ezért is lényeges, hogy tisztában legyenek vele, hol kérhetnek segítséget, mire figyeljenek vagy hogyan támogathatják egymást

– idézte Pálffy Andrást, a Budapest Park alapítóját a közlemény.