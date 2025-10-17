Hatalmas diplomáciai siker Magyarországnak a békecsúcs, átrendezheti a globális erőviszonyokat

Trump amerikai elnök bejelentette, Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal. Rövid idő alatt ez lesz a második alkalom, hogy Putyin egy NATO-ország területére lép – emelte ki tudósításában az NTV német hírtelevízió, amely megszólaltatta Klemens Fischer professzort, a kölni egyetem tanárát. A budapesti békecsúcs átrendezheti a globális erőviszonyokat.

Hatalmas diplomáciai siker Magyarországnak a budapesti békecsúcs / Fotó: AFP

A küszöbönálló, de még konkrét időpont nélküli budapesti találkozó hírét hivatalos moszkvai források (Jurij Usakov oroszországi elnöki tanácsadó) is megerősítették. Bár Usakov óvatosan úgy fogalmazott a Vedomosztyi szerint, hogy „Budapesten tarthatják a találkozót”.

Kijev fanyalog, megint a feje felett dőlnek el a dolgok

Ukrajnában fanyalogva ugyan, de a szövegben eldugva közzétették, hogy a (maradék) országuk sorsát eldönthető Trump–Putyin-találkozó Budapesten lesz. Magyarország miniszterelnöke telefonon beszélt Donald Trumppal, és megerősítette, hogy a budapesti csúcsértekezlet előkészítése a házigazdák részéről folyik – ezt a TASZSZ közölte, s várható egy Orbán–Putyin-beszélgetés is. A német NTV kiemelt hírben jelentette: Orbán Viktor Európát teszi felelőssé az amerikai elnök ukrajnai béketeremtési kísérletei sikertelenségéért.

A nagy India-kérdés

Közben az amerikaiak, London aktív támogatásával nyomást gyakorolnak az ukrajnai válságban egyre nagyobb szerepű – mint az oroszországi olaj egyik legnagyobb vásárlójára, feldogozójára és ilyen formában való továbbértékesítőjére – Indiára, hogy fogja vissza kőolaj-behozatalát Oroszországból. A Reuters értesülései szerint ebben Washington bizonyos előrelépést ért el. Ugyanakkor jelzik, hogy a folyamat nem zökkenőmentes, erőteljes indiai gazdasági érdekeket sért. Például kétségbe vonják Indiában, hogy Trump elnök nyomást gyakorolt-e, beszélt-e Narendra Modi kormányfővel. Emlékeztetnek rá, hogy ha egyes indiai importőrök hajlandók is lesznek a behozatal korlátozására, azt legkorábban decemberben kezdhetik el.

Addigra azonban talán megszületik az ukrajnai békemegállapodás, és a budapesti Trump–Putyin-tárgyalások folytán a világ egy új helyzettel szembesül. Noha sem a politikusok, sem a sajtó nem beszélnek róla, de

a tárgyalások igazi tétje az új világhelyzet, a kialakult, elsősorban Kína hatalmas arányú gazdasági-politikai-katonai térnyerésén alapuló változások rendszerbe foglalása.

A nemzetközi erőviszonyok változása máris érződik: a gázai válság rendezésével megingott a kínai–orosz globálpolitikai szervezet, a BRICS helyzete. A szervezet élcsoportjának legsebezhetőbb tagja India. Mint a Bloomberg megjegyezte, a BRICS-alapító tag Brazília által kezdeményezett szeptemberi virtuális kereskedelmi csúcstalálkozón a kínai és az orosz első számú vezető, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin az indiai miniszterelnök, Narendra Modi nélkül vett részt.