Képtelen beletörődni az EU, hogy senki nem hívta meg a budapesti békecsúcsra: most minden követ megmozgat, hogy az egyik emberét bejuttassa a tárgyalásra – ő a kiválasztott

Az európai vezetők ismét versengenek a tárgyalóasztalnál elfoglalandó helyekért, miután Vlagyimir Putyin és Donald Trump heteken belül Budapesten találkozhatnak, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. Még nem világos, vajon Trump meghívja-e Zelenszkijt vagy más uniós politikust a csúcstalálkozóra.

Fotó: AFP

Névtelenséget kérő tisztviselők szerint az uniós vezetőknek meg kell találniuk a módját, hogyan ellensúlyozzák Vlagyimir Putyin Donald Trumpra gyakorolt befolyását a közelgő budapesti csúcstalálkozón. Ennek érdekében az EU szeretné elérni, hogy Alexander Stubb finn elnök jelen legyen a magyarországi eseményen is.

A Bloomberg emlékeztet: Stubb jelentős szerepet játszott a Fehér Házban zajlott tárgyalásokon Putyin és Trump augusztusi alaszkai találkozója után. Az ugyanakkor kérdéses, hogy Moszkva és Washington elfogadná-e a finn államfő jelenlétét.

Donald Trump lezárná az orosz–ukrán háborút

Donald Trump a közel-keleti válság rendezése után ismét az orosz–ukrán háborúra összpontosít. Választási kampánya során azt ígérte, hogy ha visszakerül az elnöki székbe, hamar véget vet a háborúnak. Trump eddigi kísérletei nem hoztak áttörést a konfliktusban, bár több fogolycsere is létrejött.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump legutóbb Alaszkában találkoztak augusztus közepén. A felek hangsúlyozták, hogy a párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbászt – a Donyecki és Luhanszki megyéket magában foglaló régiót – követeli a béke érdekében.

Herszon és Zaporizzsja régióban befagyasztanák a frontot, ami a határ alapját képezheti. Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról, de erős biztonsági garanciákat kapna a nyugati országoktól. Putyin írásban garantálná, hogy nem támadja meg Ukrajnát, valamint azt is kérte, hogy az orosz nyelv ismét hivatalos legyen Ukrajnában.

Az alaszkai csúcstalálkozója után néhány nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt. Az európaiak végül meggyőzték Trumpot, hogy álljon Kijev mellé: a politikusok elérték, hogy az Oroszországgal való esetleges területcseréről szóló tárgyalásokat későbbre halasztják.