Orbán Viktor tüzetesen elmagyarázta, hogyan lesz olcsóbb a kenyér a budapesti békecsúcs miatt: "Nézzük hát, hogyan is?"
A balos elemzőknek és politikusoknak szúrt oda Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a közelgő budapesti békecsúcs előtt, hiszen ma már kevés érv maradt a háború folytatása mellett.
Orbán Viktor levezette, hogyan segíti a magyar gazdaságot a béke
A kormányfő szerint a kákán is csomót keresők számára már csak egy állítás maradt, ami így szól:
Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?
Orbán Viktor ezért részletesen levezette, hogy az ukrajnai béke hogyan segítheti a magyar gazdaságot. A miniszterelnök először arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ami családonként több mint 2 millió forintot jelent. Ugyanis drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció és még a szankciókon is buktunk, mert kevesebbet tudtunk kereskedni, miközben megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.
A kormányfő szerint ha sikerül véget vetni a háborúnak, akkor a fentiek megszűnnek, így végre fellélegezhet a magyar gazdaság és visszatérhet a háború előtti növekedés.
Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.
– ígérte Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak alapvető érdeke a budapesti békecsúcs sikere, amiért mindent meg kell tenni.
A budapesti békecsúcs kérdésben a piacok egyetértenek Orbán Viktorral
A Trump-Putyin-találkozó hírét mindenesetre a piacok is pozitívan fogadták, a bejelentés hírére esett az olaj ára, miközben a forint is erősödni tudott mind a dollárral, mind az euróval szemben, de a 10 éves magyar államkötvény hozama is május óta nem látott mélypont közelében van, ami arra utal, hogy Orbán Viktor optimizmusát a befektetőt is osztják.
A forint erősödése és az olajár esése, mely a tényleges békekötés esetén még fel is gyorsulhat így azt eredményezheti, hogy az autósok akár már a közeljövőben jelentős áreséssel találkozhatnak a benzinkutakon. Az üzemanyagok árának esése mellett a béke reménye mellett ráadásul több más tényező is szól, hiszen jelentős túlkínálat kezd kialakulni a globális olajpiacon, ami a geopolitikai kockázat mérséklődésével párhuzamosan olcsóbb árakhoz vezethet.
Zelenszkij is jelen lehet a budapesti békecsúcson
Az egyelőre nem világos, hogy a házigazda magyar miniszterelnökön, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökön kívül Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is jelen lesz-e a budapesti békecsúcson, mivel a kérdésben eddig ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg. Mindenesetre az ukrán elnök a múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy hajlandó találkozni orosz kollégájával, így
akár mind a két hadviselő fél jelen lehet a tárgyaláson.
Kérdés persze, hogy fordítva is igaz-e ez a helyzet, tehát Putyin hajlandó-e tárgyalni Zelenszkijjel, valamint mit szól az ukrán vezető meghívásához Donald Trump és Orbán Viktor.