Elmarad a budapesti békecsúcs? Putyin legfontosabb minisztere azonnal reagált – a lengyelek most nagyon megkapták
Ellentétesek az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozón elért megállapodással azok a felhívások, melyek azonnali tűzszünetet sürgetnek Ukrajnában a háború kiváltó okainak megszüntetése nélkül Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint, aki erről kedden beszélt Moszkvában.
Az alaszkai csúcstalálkozó eredményeire kell építeni Lavrov szerint
Az orosz diplomácia vezetője reagált Donald Trump amerikai elnök a konfliktus jelenlegi frontokon történő befagyasztását sürgető szavaira, ami után majd dönt a történelem. Szerinte tudható, hogy ezzel Volodmir Zelenszkij ukrán elnök és európai gazdái foglalkoznak, de ez ellentétes az alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodással, mely szerint a kiváltó okokkal kell foglalkozni.
Lavrov szerint Moszkva kész arra, hogy tovább haladjon az alaszkai csúcstalálkozón meghatározott irányba, ám a tűzszünet most csak azt jelentené, hogy Ukrajna hatalmas része egy náci rezsim irányítása alatt maradna , egyetlen helyként a Földön, ahol egy egész nyelvet betiltanának, annak ellenére, hogy az az ENSZ hivatalos nyelve és a lakosság többsége által beszélt nyelv.
Felidézte példaként Emmanuel Macron francia elnök azon kijelentését is, mely szerint
az előfeltétel nélküli tűzszünet alatt senki sem korlátozhatja a fegyverszállításokat Kijevnek.
Az orosz külügyminiszter úgy vélte, hogy a fegyvernyugvás nemcsak Ukrajna további felfegyverzését jelentené, hanem azt is, hogy az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadáshoz hasonló terrorcselekményekre lehetne ösztönözni a kijevi rezsimet.
A tárcavezető a CNN azon közlését, hogy elhalasztották az orosz-amerikai külügyminiszteri találkozót, amelynek célja Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti csúcstalálkozójának előkészítése elhalasztották tisztességtelennek nevezte. A kérdésről Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettese hétfőn újságíróknak elmondta, hogy a felek még nem állapodtak meg a találkozó időpontjáról és helyszínéről, így azt nem lehetett elhalasztani. Ezt az érvelést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megismételte. Rjabkov hozzátette, hogy a fontos esemény előkészítést igényel és a két külügyminiszter hétfőn lezajlott telefonbeszélgetése ennek része volt.
A budapesti békecsúcs előkészítéséről egyeztetett Lavrov és Rubio
Lavrov a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel hétfőn lefolytatott telefonbeszélgetése kapcsán elmondta, hogy a Trump-Putyintalálkozó előkészítéséről is beszéltek, ahol nyilván
nem a helyszínről volt szó, noha az is fontos, különösen azt figyelembe véve, hogy a Budapestről szóló javaslat milyen vihart kavart azok körében, akik az Európai Uniót nem szuverén államok szövetségeként szeretnék látni, hanem minden kérdést a brüsszeli bürokrácia keretein belül szeretnének megoldani.
A tárcavezető szerint azonban nem az időpont és a helyszín a lényeg, hanem az, hogy haladjon a két fél az alaszkai megállapodás végrehajtásában. Hozzátette, hogy a telefonos kapcsolattartás folytatásában is megállapodtak.
A lengyelek a terrortámadástól sem riadnak vissza az orosz külügyminiszter szerint
Lavrov kitért Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentésére is, mely szerint Varsó nem garantálhatja, hogy egy bíróság nem rendeli el az orosz elnöki gép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana Budapestre. Az orosz diplomácia vezetője szerint ez azt jelenti, hogy a lengyelek most már maguk is készek terrorcselekményeket elkövetni, majd emlékeztetett arra, hogy
Varsó nem adta ki Németországnak az Északi Áramlat elleni támadás egyik gyanúsítottját
A Kreml álláspontjának esetleges változását firtató kérdésre válaszolva pedig Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arról beszélt, hogy a folyamat eredményessége érdekében annak diszkrét folyamatnak kell lennie, miközben fantasztikus javaslatnak nevezte azokat a sajtóban megjelent felvetéseket, melyek szerint Trump és Putyin közös gépen érkezne Budapestre. Úgy vélekedett, hogy korai még EU-országoknak az orosz-amerikai csúcstalálkozón való részvételéről beszélni.
A Fehér Ház egy magasrangú tisztviselője pedig a The Hillnek arról beszélt, hogy nincs terítéken egy azonnali Trump-Putyin találkozó, noha az amerikai elnök a két vezető múlt heti telefonos egyeztetése után arról beszélt, hogy a csúcsra akár két héten belül is sor kerülhet.