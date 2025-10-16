Azonnal megszólalt Orbán Viktor Donald Trump történelmi bejelentésére – ezt üzente a magyaroknak a miniszterelnök

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, hogy ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre jön, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet lezárni az ukrán háborút. Orbán Viktor a történelmi nyilatkozatot követően azonnal megszólalt.

A nehezen felfogható, sorsdöntő esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Az biztos, hogy az amerikai elnök és az orosz vezető csúcstalálkozójának Budapest lesz a helyszíne, hiszen ezt maga Trump jelentette be. Ő egészen pontosan úgy fogalmazott a közösségi médiában közzé tette posztjában, hogy "az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozót tartanak Budapesten,

hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a rettenetes háborúnak Oroszország és Ukrajna között.