Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Trump és Putyin Budapestre jön – a magyar fővárosban köthetik meg az ukrán békét

Azonnal megszólalt Orbán Viktor Donald Trump történelmi bejelentésére – ezt üzente a magyaroknak a miniszterelnök

2025.10.16, 20:12
2025.10.16, 20:22

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, hogy ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre jön, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet lezárni az ukrán háborút. Orbán Viktor a történelmi nyilatkozatot követően azonnal megszólalt.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A nehezen felfogható, sorsdöntő esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Az biztos, hogy az amerikai elnök és az orosz vezető csúcstalálkozójának Budapest lesz a helyszíne, hiszen ezt maga Trump jelentette be. Ő egészen pontosan úgy fogalmazott a közösségi médiában közzé tette posztjában, hogy "az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozót tartanak Budapesten, 

hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a rettenetes háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

