Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal egyeztetett a budapesti békecsúcsról

Miután már Donald Trump amerikai elnökkel is beszélt a budapesti békecsúcsról, Orbán Viktor Facebook-oldalán megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett az ügyben, és az előkészületek gőzerővel zajlanak.

A budapesti békecsúcsról telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin / Fotó: AFP

Elhozhatja a háború végét a budapesti békecsúcs

Az ukrajnai háború lezárását célzó budapesti békecsúcs gondolata csütörtökön merült fel az amerikai és az orosz elnök közötti telefonbeszélgetés során, és azóta gőzerővel megindult a szervezés. Trump szerint a találkozóra akár már két héten belül is sor kerülhet. Az Interfax orosz hírügynökség megerősítette Putyin és Orbán Viktor beszélgetését, melyről később Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fog felvilágosítást adni napi tájékoztatóján.

Ez lehet az amerikai és az orosz elnök első személyes találkozása augusztus óta, amikor a két vezető Alaszkában nem jutott dűlőre egymással. Trump és Putyin budapesti találkozójáról a két vezető közötti csütörtöki telefonbeszélgetése alatt született döntés, és

Trump azóta arról is beszélt, hogy akár két héten belül sor kerülhet a megbeszélésre.

Az alaszkai találkozó, majd Volodimir Zelenszkij és európai vezetők fehér házi látogatása után Trump még az orosz és az ukrán elnök közötti közvetlen tárgyalásokat sürgette, ám egyelőre arról nem esett szó, hogy Zelenszkijt is meghívnák Budapestre. Ugyanakkor az ukrán elnök pénteken találkozik Trumppal Washingtonban, így az sem zárható ki, hogy a budapesti békecsúcsra mind a két hadviselő felet meghívják.