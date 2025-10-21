Deviza
Budapesti békecsúcs
Dubaj
Vlagyimir Putyin
kém
merényletkísérlet

Hírhedt kém figyelmeztette Putyint: ne repüljön Budapestre, merénylet készül ellene – másik várost javasol a békecsúcsra

Ahogy az az elmúlt napokban világossá vált, komoly erők mozdultak meg annak érdekében, hogy ne jöjjön létre a Trump–Putyin-találkozó. A budapesti békecsúcs ellen nyiltan érvelnek ukrán és lengyel politikai szereplők is. Ezúttal egy bukott orosz kém állt elő meglehetősen drámai információkkal.
VG
2025.10.21., 19:00

A világpolitika színpadán ritkán látni olyan feszültséget, mint ami a közelgő budapesti békecsúcsot övezi. Vladimir Putyin orosz elnököt most egykori KGB-s kollégája, Andrej Bezrukov figyelmeztette a találkozó miatt, azt állítva, hogy a brit titkosszolgálat merényletet tervezhet ellene. A veterán szerint ugyanis a brit kormány abban bízik, hogy Putyin eltűnése a világpolitikában akár Oroszország felbomlását is eredményezhetné.

Russian President Vladimir Putin meets with Russian officials ahead of Istanbul talks budapesti békecsúcs
A világ szeme a budapesti békecsúcsra szegeződik, de Putyin személyes biztonsága és a nemzetközi politikai akadályok komoly bizonytalanságot okoznak / Fotó: Anadolu via AFP

Andrej Bezrukov egy bukott orosz kém, aki egykoron az Egyesült Államokban tevékenykedett, és miután 2010-ben fennakadt az FBI-nál, egy csereprogramnak köszönhetően térhetett vissza Oroszországba. Semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy az orosz elnök ellen a brit szolgálatok valóban merényletre készülnének. 

Ugyanakkor a Rosszija 1 állami tulajdonú orosz televíziós csatornának arról beszélt, hogy figyelmeztette Putyint, „ne menj Budapestre!”. Egyúttal azt is javasolta, hogy tegye át a találkozót Dubajba. Szerinte mindezt „nagyon-nagyon komoly” aggályok indokolják. 

Bezrukov jelenleg a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (MGIMO) professzora. A briteket azzal vádolta, hogy a számukra egy az oroszokra mért csapás, beleértve egy merényletet is, csupán csak egy döntés kérdése, és ezt a döntést meg is fogják hozni. „Mindent kockáztatnak, mert most is mindent kockáztatnak. És ezért határozottan azt tanácsolom, hogy Putyin ne utazzon Budapestre” – fogalmazott.

Egyre többen akarják szabotálni a budapesti békecsúcsot

Az ukrán politikai hangok sem éppen támogatók a budapesti békecsúccsal kapcsolaban. Oleksandr Merezko, a Verkovna Rada külügyi bizottságának elnöke szerint Putyin paranoiás, és valószínűleg nem merne Budapestre repülni, félve a merényletveszélytől és a nemzetközi jogi következményektől, hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A helyzetet tovább bonyolítja a lengyel kormány, amely előre bejelentette, hogy szívesen ellehetetlenítenék a csúcs megvalósulását. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Varsó nem tudja garantálni, hogy egy független bíróság ne rendelné el Putyin repülőgépének feltartóztatását a hágai elfogatóparancs miatt.

A találkozó célja, hogy a háború sújtotta Ukrajna és Oroszország között békét teremtsen, ahogyan Trump korábban a közel-keleti konfliktusban is próbált közvetíteni. 

A békecsúcs közeledtével azonban egyre több fenyegetés merül fel, amelyek nemcsak Moszkva, hanem Washington és Magyarország diplomáciai törekvéseit is megpróbálják elgáncsolni.

A budapesti békecsúcs nagy lehetőség a békére, de éppen ezért hordoz komoly kockázatokat is, hiszen a politikai és biztonsági környezet minden eddiginél feszültebb.

Békecsúcs: Lengyelország aktuálpolitikai üzengetéssel szabotálja az orosz–ukrán háború lezárását

Az eddig sem egyszerű logisztikai probléma az aktuálpolitikai üzengetés színterévé alakult át. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter keddi nyilatkozatában egyértelművé tette: Varsó nem tudja garantálni, hogy egy bíróság ne rendelné el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását. A lépés jogi megalapozottságát a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa szolgáltatja.

 

