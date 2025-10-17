Erre várt mindenki: először reagált az Európai Unió a budapesti békecsúcsra – meglepő nyilatkozatot tettek, másra lehetett számítani

A szóvivők szerint az EU-nak pragmatikusnak kell lennie, és támogatnia kell minden olyan lépést, amely békéhez vezethet Ukrajnában – annak ellenére, hogy Putyint Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancs alapján körözik állítólagos háborús bűncselekmények miatt.

„A találkozók nem mindig abban a sorrendben vagy formátumban történnek, ahogyan szeretnénk, de ha a találkozók... egy igazságos és tartós béke felé visznek minket Ukrajna számára, akkor üdvözölnünk kell őket.” – mondta Olof Gill, a bizottság szóvivője az újságíróknak.

Az EU üdvözli a budapesti békecsúcsot / Fotó: AFP

Magyarország, bár az EU tagja, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanúgy Putyinnal is jó kapcsolatban van, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). – írja az ArabNews.

Ahhoz azonban, hogy Putyin Budapestre repülhessen, át kellene lépnie Ukrajna vagy más olyan uniós országok légterén, ahol az ICC elfogatóparancsa érvényes.

Anitta Hipper, az EU külügyi szóvivője elmondta, hogy az egyes tagállamok esetileg engedélyezhetik a légterükön való átutazást.

Hozzátette, hogy

bár Putyinra az uniós szankciók értelmében vagyonbefagyasztás vonatkozik, „nem állt kifejezetten utazási tilalom alatt”.

A parancsot ukrán gyermekek elrablása miatt adták ki Putyin ellen. Ugyanakkor Magyarország kilépése 2026 nyarán lé hatályba, így addig az ország technikailag a bíróság tagja marad.

Egy másik bizottsági szóvivő, Anouar El Anouni, azt mondta, hogy az EU továbbra is „határozottan elkötelezett a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás mellett”. Megjegyezte, hogy bár a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés folyamatban van,

ennek nincs hatása az állam együttműködési kötelezettségére az adott dátum előtt megkezdett nyomozásokkal és eljárásokkal kapcsolatban.

Orbán kormánya áprilisban látogatást tett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknél, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot is adott ki állítólagos háborús bűncselekmények és emberiség elleni bűncselekmények miatt – jegyzi meg az ArabNews.

Lesz békecsúcs, csak nem tudni, mikor

Gőzerővel dolgozik a csúcstalálkozó előkészítésén Orbán Viktor. Felhívta Putyint, és az orosz elnökkel is egyeztetett a budapesti békecsúcs megszervezéséről. Úgy tűnik, még nincs kőbe vésve a dátum. Az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetés során Orbán Viktor megismételte, hogy készséggel biztosítja a feltételeket egy budapesti csúcstalálkozó megszervezéséhez. Vlagyimir Putyin tájékoztatta a magyar miniszterelnököt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetés fő tartalmáról. Emellett hangsúlyozta, hogy az orosz diplomaták az amerikaiakkal mindenképpen végigtekintik az ukrajnai helyzetet, és keresik a válság békés megoldásának lehetőségeit a budapesti csúcstalákozó előtt – írja a Kremlin.ru.

Donald Trump amerikai elnök kijelentése, hogy az orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal két héten belül egy lehetséges találkozót tart, azt a közös felfogást jelképezi, hogy nem szabad abbahagyni a tárgyalásokat

– mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára az Interfax szerint.