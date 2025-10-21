Budapesti békecsúcs: itt a cáfolhatatlan, 100 ezer tonnás bizonyíték, hogy hamarosan megrendezik

Kedden a kora délutáni órákban megérkezett Splitbe az amerikai haditengerészet egyik ékköve, a 337 méter hosszú és 79 méter széles Gerald R. Ford anyahajó. A zágrábi amerikai nagykövetség szerint a hajó egy előre tervezett NATO-gyakorlat miatt futott be az Adriára, horvát szakértők viszont úgy vélik, hogy a látogatás apropója a budapesti békecsúcs.

Budapesti békecsúcs: Splitbe érkezett az USS Gerald Ford, a világ legnagyobb hadihajója / Fotó: AFP

Az amerikaiak erőt demonstrálnak, igyekeznek túlbiztosítani a találkozót. Nem ez az első alkalom, hogy az anyahajó Splitben jár, legutóbb 2023 nyarán négy napot töltött a város előtti vizeken. Arról, hogy a hajó ezúttal mennyi ideig horgonyoz a horvát partoknál, egyelőre nincsenek pontos információk, de szakértők szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozójáig biztosan a környéken marad.

Budapesti békecsúcs: még egy úszó erőd is biztosítja

A több mint 100 ezer tonnás USS Gerald R. Ford a valaha épített legnagyobb és legmodernebb anyahajó. Működtetéséhez csaknem ötezer ember szükséges, és a világ bármely pontján bevethető. A nukleáris meghajtású anyahajó fő fegyverzete a 75, többségében F/A-18-as és F–35-ös vadászrepülő, de ezeken kívül nyolc helikopter is van a fedélzetén. Emellett fejlett légvédelmi rendszerekkel is rendelkezik, amelyek jelentős szerepet tölthetnek be egy esetleges légtérzár kialakítása esetén.