Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Trump és Putyin Budapestre jön – a magyar fővárosban köthetik meg az ukrán békét

ukrajnai háború
Donald Trump
Orbán Viktor
csúcstalálkozó
Vlagyimir Putyin

Új információkat közölt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: forródrót Trumppal – máris Magyarországra figyel az egész világ

A nagyhatalmak hazánkban vethetnek véget a háborúnak. Orbán Viktor bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a közelgő budapesti csúcstalálkozóról.
VG
2025.10.16., 21:36

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be egy történelmi jelentőségű telefonbeszélgetésről Donald Trump amerikai elnökkel, amellyel megkezdődtek az előkészületek a budapesti csúcstalálkozóra – az orosz-ukrán háború lehetséges végpontjára.

ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald budapesti csúcstalálkozó
Orbán Viktor bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a közelgő budapesti csúcstalálkozóról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!

– írta a miniszterelnök, jelezve, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészületei már zajlanak.

Az amerikai elnök csütörtökön vetette fel, hogy Budapesten találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, egy előre egyeztetett helyszínen. Trump a bejelentést követően hangsúlyozta: a cél, hogy véget vessenek a „dicstelen háborúnak” Oroszország és Ukrajna között, amely évek óta súlyos emberi és gazdasági károkat okoz.

Budapesti csúcstalálkozó: itt érhet véget a háború

Bár a bejelentés meglepte a nemzetközi közvéleményt, a főváros kiváló helyszín a béketárgyalások lebonyolítására – ahogyan azt a magyar kormány a háború kezdete óta hangsúlyozza. Budapest földrajzi elhelyezkedése és politikai szimbolikája miatt különösen alkalmas a két nagyhatalom közötti diplomáciai megbeszélésekhez, így a találkozó Magyarország nemzetközi súlyát is erősítheti.

Trump felvetésére nemcsak a Orbán Viktor, hanem Moszkva is gyorsan reagált: Putyin azonnal elfogadta a meghívást, és örömmel fogadta, hogy magyar házigazdája lesz az orosz-amerikai csúcstalálkozónak.

Azonnal megszólalt Orbán Viktor Donald Trump történelmi bejelentésére – ezt üzente a magyaroknak a miniszterelnök

A nehezen felfogható, sorsdöntő esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Bár teljes joggal megtehette volna, Orbán Viktor nem esett túlzásba. Visszafogottan, ugyanakkor sokat sejtetően reagált.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12167 cikk

 

 

Donald Trump

Új információkat közölt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: forródrót Trumppal – máris Magyarországra figyel az egész világ

A nagyhatalmak hazánkban vethetnek véget a háborúnak.
Volodimir Zelenszkij

Rendkívüli bejelentés: Trump és Putyin Budapestre jön – a magyar fővárosban köthetik meg az ukrán békét

Szemünk előtt zajlik a történelem, a budapesti találkozó elképesztő jelentőséggel bír, az orosz-urán háború lezárását szolgáló békecsúcs. Kreml: haladéktalanul megkezdődik a budapesti csúcs előkészítése.
Hidegzuhanyt kapott a brit gyógyszeripari óriás – váratlanul leminősítették őket a németek

Az elemzők szerint a gyógyszergyártó részvényei túlárazottak.

