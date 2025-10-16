Új információkat közölt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: forródrót Trumppal – máris Magyarországra figyel az egész világ

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be egy történelmi jelentőségű telefonbeszélgetésről Donald Trump amerikai elnökkel, amellyel megkezdődtek az előkészületek a budapesti csúcstalálkozóra – az orosz-ukrán háború lehetséges végpontjára.

Orbán Viktor bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a közelgő budapesti csúcstalálkozóról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!

– írta a miniszterelnök, jelezve, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészületei már zajlanak.

Az amerikai elnök csütörtökön vetette fel, hogy Budapesten találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, egy előre egyeztetett helyszínen. Trump a bejelentést követően hangsúlyozta: a cél, hogy véget vessenek a „dicstelen háborúnak” Oroszország és Ukrajna között, amely évek óta súlyos emberi és gazdasági károkat okoz.

Budapesti csúcstalálkozó: itt érhet véget a háború

Bár a bejelentés meglepte a nemzetközi közvéleményt, a főváros kiváló helyszín a béketárgyalások lebonyolítására – ahogyan azt a magyar kormány a háború kezdete óta hangsúlyozza. Budapest földrajzi elhelyezkedése és politikai szimbolikája miatt különösen alkalmas a két nagyhatalom közötti diplomáciai megbeszélésekhez, így a találkozó Magyarország nemzetközi súlyát is erősítheti.

Trump felvetésére nemcsak a Orbán Viktor, hanem Moszkva is gyorsan reagált: Putyin azonnal elfogadta a meghívást, és örömmel fogadta, hogy magyar házigazdája lesz az orosz-amerikai csúcstalálkozónak.