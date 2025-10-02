Deviza
csernobili atomerőmű
orosz-ukrán háború
áramszünet

Az orosz támadás miatt vészhelyzet lett Csernobilban

Ideiglenesen áramszünet állt be a csernobili atomerőműben az oroszok által a közeli város ellen indított támadás után.
VG
2025.10.02., 09:10

Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint október 1-jén orosz támadás ért egy energialétesítményt a Kijev megyei Szlavutics városában, ami többórás áramszünetet okozott a csernobili atomerőműben.

Csernobil
Vészhelyzet lett a csernobili atomerőmű több létesítményében / Fotó: Anadolu / AFP

A hatóságok közlése szerint október 1-jén orosz dróntámadás ért egy állomást Szlavuticsban, ami áramkimaradásokat okozott a városban és a szomszédos Csernyihivi terület egyes részein.

A minisztérium vészhelyzetről számolt be a csernobili erőmű több létesítményében.

„A feszültségingadozások miatt az új biztonságos zárószerkezet – a csernobili atomerőmű megsemmisült 4. reaktorát elszigetelő és a radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó kulcsfontosságú szerkezet – áram nélkül maradt” – áll a közleményben.

 

A The Kyiv Independent szerint Volodimir Zelenszkij elnök később azt nyilatkozta, hogy az orosz csapásokat követően több mint három órán át fennállt az áramszünet a csernobili atomerőműben.

„Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy egy szlavuticsi létesítmények elleni csapásnak ilyen következményei lesznek Csernobilra nézve. És ez egy szándékos csapás volt, amelyben – az előzetes becslések szerint – több mint 20 drónt vetettek be” – mondta.

Október 1-jén, késő este az energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy a csernobili atomerőmű összes létesítményének áramellátása a kimaradás után teljesen helyreállt.

Idén február közepén egy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be a csernobili atomerőmű 4. blokkjának szarkofágjába, és súlyos sérüléseket okozott a védőburkon. Bár nehéz pontos becslést adni a biztonsági zárószerkezet javításának költségéről, a vészhelyzeti munkálatok teljes költsége valószínűleg meghaladja majd a 100 millió eurót.

 

