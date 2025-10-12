Elhunyt az Oscar-díjas Diane Keaton

Diane Keaton, az "Annie Hall" Oscar-díjas sztárja 79 éves korában szombaton elhunyt –közölte a People magazinnal a család szóvivője. Az amerikai "People" magazin szerint a színésznő most 79 éves korában Kaliforniában hunyt el. Más médiaorgánumok is megerősítették a hírt, hivatkozva Keaton producere, Dori Rath-ra. A halál pontos okáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Fotó: AFP

Filmjei olyanok, mint a hollywoodi kasszasikerek krónikái. Keaton 1972-ben vált világhírűvé, amikor Francis Ford Coppola őt választotta Al Pacino Michael Corleone barátnőjének szerepére a Keresztapa című filmben.

Keaton a People magazin szerint szerettei körében halt meg, halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Az 1946-ban Los Angelesben született amerikai színésznő 1970-ben debütált Hollywoodban a 'Nászút Vegasban' című filmben. Hosszú filmográfiájában szerepel a 'Keresztapa' című film, amelyben Al Pacino feleségét alakítja, valamint Woody Allen számos nagy sikere, Annie Hall; Manhattan, Játszd újra, Sam, A rádió aranykora. Allennel barátságban maradt, miután hosszú ideig volt partnere, múzsája és kedvenc színésznője.

Színésztársai gyászolják Diane Keaton halálát és a közösségi médiában emlékeznek rá. Leonardo DiCaprio az Instagram-sztorijában azt írta, hogy nagyon hiányzik neki Keaton. DiCaprio 18 évesen játszott együtt a Marvin lányai című filmben.

– Diane Keaton egyedülálló volt. Nagyszerű, vicces, és bocsánatkérés nélkül önmaga. Legenda, ikon, egy igazán kedves ember.

„Csodálatos, gyönyörű, kivételes”

Bette Midler és Goldie Hawn, akik Keatonnal játszottak együtt az Eltűnt Feleségek Klubja című filmben , szintén osztoznak gyászukban, és szép szavakkal emlékeznek kolléganőjükre.

– A csodálatos, gyönyörű és rendkívüli Diane Keaton elhunyt. Szavakkal nem tudom leírni, mennyire szomorú vagyok – írja Midler az Instagramon .

Keatont szórakoztatónak és őszintének írja le. Midler szerint Keaton egyáltalán nem volt versengő típus, bár ez egy ilyen kaliberű sztártól elvárható.