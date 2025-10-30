Teljes sokkban a világ: mit jelent pontosan, hogy az éjjel Trump döntött az amerikai atomfegyverek tesztjéről? Itt vannak a részletek, erre kell készülni

„A denuklearizáció hatalmas dolog lenne” – mondta csütörtökön Donald Trump amerikai elnök, azonban megismételte, hogy az Amerikai Egyesült Államok 30 éves moratórium után újrakezdi a nukleáris kísérleteket, amit még szerda éjjel, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentett be.

Donald Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A közösségi oldalon közzétett bejelentésre nem sokkal a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreaában tartott találkozója előtt került sor.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Oroszországra és Kína is aktív ezen a téren. „Nekünk van a legtöbb nukleáris fegyverünk. És mi nem végzünk kísérleteket. De mivel más országok ezt megteszik, így szerintem helyénvaló, hogy mi is így tegyünk.”

A CNN tudósítása szerint Donald Trump arra vonatkozóan nem árult el részleteket, hogy mikor és hol fogják végrehajtani az amerikai nukleáris kísérleteket, csak annyit mondott, hogy vannak kísérleti telepeik, és mindent be fognak jelenteni időben.

Arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, hogy az Egyesült Államok egy kockázatosabb nukleáris környezetbe lép, Trump így válaszolt, hogy szerinte Amerika elég jól kézben tartja a helyzetet.

Donald Trump szerint dolgoznak az atomfegyver-mentes világon

„Szeretném, ha denuklearizálódna a világ. Erről tárgyalunk Oroszországgal, és ha lépünk, akkor Kína is csatlakozni fog” – jelentette ki az elnök.

A Kongresszusi Kutatószolgálat augusztusi jelentése alapján az Amerikai Egyesült Államoknak nagyjából 24-36 hónapra lenne szüksége ahhoz, hogy az elnök parancsára nukleáris fegyvert teszteljen.

A három nagy nukleáris hatalom – Oroszország, az Egyesült Államok és Kína – közül egyik sem végzett nukleáris fegyver tesztelést 1996 óta, akkor Kína hajtott végre ilyet. Oroszország utolsó nukleáris kísérlete 1990-ben volt, az Egyesült Államok pedig 1992-ben robbantott fel utoljára nukleáris eszközt.

A világ nukleáris hatalmai azonban továbbra is fejlesztik és tesztelik a nukleáris robbanófejek szállítására szolgáló rendszereket. Napokkal ezelőtt Oroszország bejelentette, hogy sikeresen tesztelte a Poszeidon nevű atomhajtású szupertorpedót.