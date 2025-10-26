Újabb béketeremtés fűződhet Donald Trump nevéhez, vasárnap ugyanis Thaiföld és Kambodzsa vezetői Kuala Lumpurban aláírták a tűzszüneti megállapodást az amerikai elnök jelenlétében

Donald Trump, a béke embere most egy újabb katonai konfliktust zárt le / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Donald Trump: Kambodzsa és Thaiföld is megállapodott

A megállapodást röviddel azután írták alá, hogy Donald Trump megérkezett ázsiai körútja első állomására, Kuala Lumpurba, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójára.

A megállapodás a három hónappal korábbi tűzszünetet érvényesíti, amely Trump közreműködésével jött létre, aki telefonon felhívta a két ország akkori vezetőit, és felszólította őket az ellenségeskedések beszüntetésére, ha nem akarják kockáztatni az Egyesült Államokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat.

A megállapodást Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök, valamint Donald Trump látta el kézjegyével.

Mint ismert, Kambodzsa és Thaiföld júliusban öt napon át állt harcban egymással a határon szárazföldi csapatok, tüzérség és a légierő bevetésével. A konfliktusban legkevesebb negyvenhárman haltak meg, és több mint háromszázezer polgári személyt evakuáltak. A felek között a közös határ egyes szakaszai miatt volt nézetkülönbség.

Valójában csak tűzszünetet sikerült tető alá hozni

A vasárnap aláírt megállapodás ugyanakkor nem békeszerződés, csak a tűzszünetről rendelkezik. A közvetítésben részt vevő Malajziának, az ASEAN soros elnökének miniszterelnöke, Mohamad Haszan közölte, hogy a megállapodás értelmében regionális megfigyelőket vonultatnak fel a vitatott határövezetekben.

A két országnak ki kell vonnia a nehézfegyvereket az érintett övezetekből, és egy újabb szakaszban aknamentesíteniük kell a határvonalat

– tette hozzá a külügyminiszter. Kuala Lumpurból Trump Japánba és Dél-Koreába utazik tovább. Csütörtökön Dél-Koreában a tervek szerint találkozik Hszi Csing-pin kínai elnökkel, akivel a két ország közötti gazdasági vitáról tárgyal.

Trump a sokadik konfliktus lezárása fölött bábáskodik

Rövid regnálása óta ez már a sokadik fegyveres konfliktus, amelynek lezárásában közreműködik Donald Trump. Saját állítása szerint hét háborút is lezárt. Bár erősen vitatható, hogy valóban hosszú távú békét sikerült-e teremtenie ezekben a konfliktusokban, az kétségtelen tény, hogy több évtizede zajló háborúkban tudott legalább egy tűzszünetet kiharcolni.