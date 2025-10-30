Véget ért Trump és Hszi Csin-ping történelmi tárgyalása: az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén árulja el a világnak, miről állapodott meg Kínával – élő tudósítás

Deviza
Rendkívüli

null
Hszi Csin-ping
Donald Trump
Air Force One

VG
2025.10.30., 06:26

Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában találkozott Hszi Csin-ping kínai vezetővel Gimhae város nemzetközi repülőtéren – számolt be a CNN.

Véget ért Donald Trump és Hszi Csin-ping történelmi tárgyalása
Fotó: AFP

Trump és Hszi  hat év után először személyesen egyeztetett a kihelyezett találkozón. Várhatóan megállapodnak majd egy keretrendszerben a gazdasági kapcsolataik kezelésére, valamint egy olyan megoldásban, amely kivezeti őket az elhúzódó kereskedelmi konfliktusból, amely felforgatta a globális gazdaságot.

Pillanatokkal a tárgyalások megkezdése előtt Trump bejelentette, hogy utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy azonnal kezdje meg a nukleáris fegyverek tesztelését, válaszul a rivális országok hasonló kezdeményezésére.

Az Egyesült Államok szövetségese, Japán azt nyilatkozta, hogy továbbra is egy nukleáris fegyverek nélküli világ megteremtésén fog dolgozni, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok 30 év szünet után megkezdi a nukleáris fegyverek tesztelését.

Japán továbbra is az egyetlen ország, amely ellen nukleáris fegyvereket vetettek be, és a második világháború vége óta nukleárisellenes politikát folytat.

Az amerikai elnök kínai kollégáját nagyon kemény tárgyalónak nevezve, amikor a két vezető leült tárgyalni, Trump barátjának és nagyszerű vezetőnek nevezte Hszit. Hozzátette, hogy 

már sok mindenben megállapodtak, és most még többben is meg fognak állapodni.

Hszi Csin-ping dicsérte Trump béketeremtését Izrael és a Hamász, valamint Thaiföld és Kambodzsa között, bár azt mondta, hogy Peking és Washington nem mindig ért egyet. 

A kínai elnök szerint a nézetkülönbségeik ellenére a két vezetőnek „tartania kell a helyes irányt, és biztosítania kell a kínai-amerikai kapcsolatok óriási hajójának stabil előrehaladását”.

 

2 perc
Donald Trump

