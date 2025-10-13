Deviza
EUR/HUF392 -0.04% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.47 +0.14% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.01 +0.02% RON/HUF77.1 +0.08% CZK/HUF16.13 +0% EUR/HUF392 -0.04% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.47 +0.14% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.01 +0.02% RON/HUF77.1 +0.08% CZK/HUF16.13 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67% BUX102,607.22 +0.6% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,794 +0.87% OTP30,100 +1.83% RICHTER10,430 -1.6% OPUS550 -2.65% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS160 -0.31% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,593.67 +0.32% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,207.75 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
izraeli háború
Donald Trump
orosz-ukrán háború
Putyin

Trump nem áll le: Jeruzsálemből üzente meg Putyinnak – "Most Oroszország következik"

Az amerikai elnök a kneszetben beszélt. Donald Trump Izraelben közölte, melyik külpolitikai ügyre koncentrál, miután nyélbe ütötte a fegyverszünetet Izrael és a Hamász között. Az egyiptomi Sarm es-Sejkbe sereglett állam- és kormányfők – köztük a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor –, ahová ezután Trump is tartott, minden bizonnyal izgalommal várják, hátha részletekre is fény derül.
Pető Sándor
2025.10.13., 18:30

A kneszetben tartott beszédet Donald Trump amerikai elnök, és itt közölte, az izraeli háború lezárását követően melyik világpolitikai problémára kíván koncentrálni. A részletekre nyilván rendkívül kíváncsiak azok az állam- és kormányfők – köztük a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor –, akik ezt követően, hétfőn Trumppal együtt az egyiptomi Sarm es-Sejkben az Izrael és a Hamász közti megegyezést ünneplik, amely véget vethet a több mint két éve tartó izraeli háborúnak.

Donald Trump Izraelben: történelmi változásról beszélt, és most ráfordul a következőre
Donald Trump Izraelben: történelmi változásról beszélt, és most ráfordul a következőre / Fotó: Kobi Wolf

Donald Trump hétfőn korán érkezett Izraelbe, ahol találkozott Benjámín Netanjáhú miniszterelnökkel, és felszólalt az izraeli törvényhozó gyűlésben.

Az általa tető alá hozott megegyezést, amely lezárhatja a háborús szenvedést a Gázai övezetben, és lehetővé tette a Hamász őrizte túszok kiszabadítását, úgy nevezte: „Egy új Közel-Kelet történelmi hajnala.”

Ez nem csak egy háború vége, ez a terror és halál korszakának vége, és a hit és remény korszakának kezdete

– fogalmazott a Bloomberg jelentése szerint.

Donald Trump Izraelben: „Ez lesz a következő dolgunk”

Beszédében az amerikai elnök azt is közölte, mire koncentrál ezt követően.

„Nagyszerű volna, ha békemegegyzést tudnánk elérni (Iránnal)...” – idézi a The Kyiv Independent. De nem ez a következő legfontosabb dolga.

Először végezzünk Oroszországgal. Koncentráljunk először Oroszországra

– mondta az amerikai elnök.

Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba: fontos bejelentést tett – indul a békecsúcs
Hétfőn Sarm es-Sejkben tartanak békekonferenciát. A gázai háborút lezáró csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
izraeli háború

Trump nem áll le: Jeruzsálemből üzente meg Putyinnak – "Most Oroszország következik"

Az egyiptomi Sarm es-Sejkbe sereglett állam- és kormányfők minden bizonnyal izgalommal várják, hátha részletekre is fény derül.
4 perc
államadósság

Elárulta Varga Mihály jobbkeze, hogy miben a legjobb most a magyar gazdaság

Az ÁKK korábbi vezetője beszélt a magyar gazdaság szerkezeti sajátosságairól is, szerinte az összeszerelő üzemek után „most valószínűleg ki kell találni valami újat”.
2 perc
orosz

Franciaország partjainál észlelték az oroszok katonai tengeralattjáróját — a NATO tud róla, mégsem tesz semmit: szokatlan oka van a döntésnek

Orosz tengeralattjárót észleltek Franciaországban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu