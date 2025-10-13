Trump nem áll le: Jeruzsálemből üzente meg Putyinnak – "Most Oroszország következik"

A kneszetben tartott beszédet Donald Trump amerikai elnök, és itt közölte, az izraeli háború lezárását követően melyik világpolitikai problémára kíván koncentrálni. A részletekre nyilván rendkívül kíváncsiak azok az állam- és kormányfők – köztük a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor –, akik ezt követően, hétfőn Trumppal együtt az egyiptomi Sarm es-Sejkben az Izrael és a Hamász közti megegyezést ünneplik, amely véget vethet a több mint két éve tartó izraeli háborúnak.

Donald Trump Izraelben: történelmi változásról beszélt, és most ráfordul a következőre / Fotó: Kobi Wolf

Donald Trump hétfőn korán érkezett Izraelbe, ahol találkozott Benjámín Netanjáhú miniszterelnökkel, és felszólalt az izraeli törvényhozó gyűlésben.

Az általa tető alá hozott megegyezést, amely lezárhatja a háborús szenvedést a Gázai övezetben, és lehetővé tette a Hamász őrizte túszok kiszabadítását, úgy nevezte: „Egy új Közel-Kelet történelmi hajnala.”

Ez nem csak egy háború vége, ez a terror és halál korszakának vége, és a hit és remény korszakának kezdete

– fogalmazott a Bloomberg jelentése szerint.

Donald Trump Izraelben: „Ez lesz a következő dolgunk”

Beszédében az amerikai elnök azt is közölte, mire koncentrál ezt követően.

„Nagyszerű volna, ha békemegegyzést tudnánk elérni (Iránnal)...” – idézi a The Kyiv Independent. De nem ez a következő legfontosabb dolga.

Először végezzünk Oroszországgal. Koncentráljunk először Oroszországra

– mondta az amerikai elnök.