Trump nem áll le: Jeruzsálemből üzente meg Putyinnak – "Most Oroszország következik"

A kneszetben tartott beszédet Donald Trump amerikai elnök, és itt közölte, az izraeli háború lezárását követően melyik világpolitikai problémára kíván koncentrálni. A részletekre nyilván rendkívül kíváncsiak azok az állam- és kormányfők – köztük a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor –, akik ezt követően, hétfőn Trumppal együtt az egyiptomi Sarm es-Sejkben az Izrael és a Hamász közti megegyezést ünneplik, amely véget vethet a több mint két éve tartó izraeli háborúnak.
Donald Trump hétfőn korán érkezett Izraelbe, ahol találkozott Benjámín Netanjáhú miniszterelnökkel, és felszólalt az izraeli törvényhozó gyűlésben.
Az általa tető alá hozott megegyezést, amely lezárhatja a háborús szenvedést a Gázai övezetben, és lehetővé tette a Hamász őrizte túszok kiszabadítását, úgy nevezte: „Egy új Közel-Kelet történelmi hajnala.”
Ez nem csak egy háború vége, ez a terror és halál korszakának vége, és a hit és remény korszakának kezdete
– fogalmazott a Bloomberg jelentése szerint.
Beszédében az amerikai elnök azt is közölte, mire koncentrál ezt követően.
„Nagyszerű volna, ha békemegegyzést tudnánk elérni (Iránnal)...” – idézi a The Kyiv Independent. De nem ez a következő legfontosabb dolga.
Először végezzünk Oroszországgal. Koncentráljunk először Oroszországra
– mondta az amerikai elnök.
