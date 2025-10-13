Deviza
Trump a békecsúcs kellős közepén, az egész világ előtt egyszercsak hitet tett Orbán Viktor mellett: "Te fantasztikus vagy, lesz most egy választás, 100 százalékban mögötted állunk" – videó

Az Egyesült Államok elnöke a közel-keleti béketerv aláírásának alkalmából rendezett csúcson különösen dicsérte a magyar miniszterelnök munkáját. Donald Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és kiemelte, Magyarország fontos szereplője a béke előmozdításában.
VG
2025.10.13., 20:07

Donald Trump a Sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében külön is kiemelte Orbán Viktort, és „nagyszerű embernek és vezetőnek” nevezte. Az amerikai elnök nem rejtette véka alá véleményét: „Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít”.

Donald Trump Orbán Viktor
Donald Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és kiemelte, Magyarország fontos szereplője a béke előmozdításában / Fotó: AFP

Trump ismételten megerősítette, hogy támogatja a magyar miniszterelnököt és a kormány munkáját.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető 

– jelentette ki az amerikai elnök, hozzátéve: „támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk".

Donald Trump: kiemelkedő a magyar kormány békepárti munkássága

Az amerikai elnök a csúcson hangsúlyozta, hogy a meghívott vezetők azok, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Az Európai Unióból Magyarország mellett csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus képviseltette magát. Trump ezzel is jelezte a magyar kormány kiemelt szerepét a nemzetközi diplomáciában és a közel-keleti békefolyamatban.

Ezt a hétfőt nem felejtjük el: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János – Trump meghívót küldött, azonnal indul a miniszterelnök

Hogy pontosan mi fog történni, az egyelőre nem teljesen világos. Egy biztos: rendkívüli bejelentés következik, Orbán Viktor pedig ezt követően azonnal eleget tesz Trump meghívásának, és elutazik a történelmi békecsúcsra.

 

695 cikk

 

 

