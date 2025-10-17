Deviza
EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF420.7 -0.04% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.48 -0.23% CZK/HUF16.02 -0.23% EUR/HUF389.11 -0.19% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF420.7 -0.04% PLN/HUF91.72 -0.08% RON/HUF76.48 -0.23% CZK/HUF16.02 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Egyesült Államok
Donald Trump
Budapest
Orbán Viktor

Videó: nem értették, de Trump váratlanul az egész világnak elmagyarázta, miért pont Budapesten lesz a békecsúcs Putyinnal – Orbán Viktor a kulcs

Donald Trump Washingtonban fogadta Volodimir Zelenszkijt. Az amerikai elnök újságíróknak többek között arról beszélt, hogy Magyarország biztonságos ország és azt is elmagyarázta, miért van szüksége orosz olajra.
VG
2025.10.17., 21:26
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Magyarország biztonságos ország és Orbán Viktor nagyon jó munkát végez – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban azzal kapcsolatban, hogy Budapesten rendezhetik az amerikai-orosz csúcstalálkozót.

Donald Trump, Zelenszkij
Donald Trump az egész világnak elmagyarázta, miért pont Budapesten lesz a békecsúcs / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez azért került szóba, mert mielőtt megkezdte volna az ukrán elnökkel a pénteki tárgyalási fordulóját, újságírók rákérdeztek a budapesti helyszínre. Trump azzal indokolta a döntést, 

hogy Putyin és ő is kedveli Orbán Viktort.

Nagyon jó vezető, nagyon jó munkát végzett, az ő országukban nincsenek azok a problémák, amelyek máshol. Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktor legyen a házigazda – részletezte Trump.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország miért vesz olajat Oroszországtól, miközben India nem teheti meg, azt válaszolta: Magyarország Indiával szemben szárazföldi ország, nincs tengeri kijárata és egy vezetéken keresztül érkezik az energiahordozó, így nehézséget jelentene az orosz olaj importjának leállítása. Leszögezte: Magyarország más forrásból csak korlátozottan tudna kőolajat beszerezni.

Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Mint ismert, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megérkezett a washingtoni Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

 

Trump a találkozón kijelentette: szerinte Putyin be akarja fejezni a háborút, utalva a tegnapi, két és fél órás telefonbeszélgetésükre. Trump azt is mondta, nem számít arra, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel együtt találkozik majd a néhány hét múlva Budapesten tervezett csúcstalálkozón. A Tomahawk rakétákra vonatkozó kérdésre csak annyit felelt: reméli, hogy a háború véget érhet anélkül, hogy ilyen rakétákat kellene küldeni.

A vámháború kapcsán arról beszélt, hogy olyan megállapodást fog kötni Kínával, ami mindkét félnek előnyös lesz. Trump a háborúk befejezésére irányuló erőfeszítéseiről is beszélt, majd kijelentette: nem érdekli a Nobel-békedíj, csak az életek megmentése.

Ugyanakkor meglepetést okozott az ukrán államfőnek, hogy Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak: Budapesten tartanak csúcstalálkozót. Trump korábban hajlott arra, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön, de a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után ez hirtelen bizonytalanná vált. 

Elszállt az ukránok reménye: Trump nem ad nekik Tomahawk rakétát – de Zelenszkij megkaphatja a békét Orbán Viktortól

Várólistára kerültek a szuperfegyverek, amelyekkel az ukránok már azelőtt célba vették Moszkvát, hogy Washington rábólintott volna a szállítmányokra. Trump korábban Ukrajnának ígért nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, de a Putyinnal folytatott egyeztetés után úgy tűnik, inkább a béketárgyalásokat erősítené.

Világrend

Világrend
698 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Egyesült Államok

Videó: nem értették, de Trump váratlanul az egész világnak elmagyarázta, miért pont Budapesten lesz a békecsúcs Putyinnal – Orbán Viktor a kulcs

Donald Trump Washingtonban fogadta Volodimir Zelenszkijt. Az amerikai elnök újságíróknak többek között arról beszélt, hogy Magyarország biztonságos ország.
7 perc
KSH

Rendkívül fontos döntés előtt áll Varga Mihály és az MNB

A Wall Streeten zakatolt a gyorsjelentési szezon.
1 perc
drón

Harci katasztrófa: óriási hibát követtek el az oroszok, lelőtték a saját Szu-34-es vadászgépüket – gúnyolódnak az ukránok

Specifikációtól függően 50-80 millió dollár veszhetett oda.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu